برگزاری دومین نمایشگاه منطقه‌ ای صنایع دستی از ۴تیرماه در یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، پریسا راد پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: یکی از بهترین راه‌ های معرفی استان کهگیلویه و بویراحمد برگزاری جشنواره‌ ها و برنامه ‌های ملی و استانی است که به همین منظور اداره ‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از همه توان برای برگزاری چنین برنامه‌ هایی استفاده می‌ کند.

راد اظهار داشت: در نظر داریم با برگزاری نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های صنایع دستی و اعزام هنرمندان صنایع دستی به نمایشگاه‌های کشوری دست‌ بافته‌های هنرمندان صنایع دستی این استان را به بازارهای داخلی و خارجی معرفی کنیم.

راد با اشاره به نامگذاری سال ۹۶ توسط مقام معظم رهبری با عنوان "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال برظرفیت‌های استان در حوزه صنایع دستی و نقش بسزای آن افزایش تولید و ایجاد اشتغال تاکید کرد.

راد گفت: با اعطای تسهیلات ارزان‌ قیمت تولید محصولات صنایع دستی در خانه ها در دستور کاری قرار گرفته است و در سال جاری نیز ساماندهی حدود چهار هزار هنرمند صنایع دستی در سطح استان هدفگذاری شده است.

وی افزود: از این تعداد تاکنون دو هزار هنرمند ساماندهی شده است.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی استان گفت: هنرمندان ساماندهی شده برای اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به صندوق کارافرینی امید معرفی می‌شوند تا پس از آن در قالب کارگاه‌های تولیدی و انفرادی در روستاها، بخش‌ها و شهرهای استان به کار مشغول شوند.

راد به ظرفیت اشتغالزایی هر کارگاه تولیدی صنایع دستی اشاره کرد و گفت: هر واحد برای سه تا پنج نفر اشتغال‌زایی می‌کند.

وی افزود: برای انجام این کار از ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد در حوزه صنایع دستی استفاده می‌کنیم.



