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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۱

معاون صنایع دستی اداره ‌کل میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

برگزاری دومین نمایشگاه منطقه‌ ای صنایع دستی از ۴تیرماه در یاسوج

برگزاری دومین نمایشگاه منطقه‌ ای صنایع دستی از ۴تیرماه در یاسوج

یاسوج- معاون صنایع دستی اداره ‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد گفت: دومین نمایشگاه منطقه‌ ای صنایع دستی ازچهارم تا نهم تیرماه در پارک ولایت شهر یاسوج برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پریسا راد پیش از ظهر شنبه  در جمع خبرنگاران افزود: یکی از بهترین راه‌ های معرفی استان کهگیلویه و بویراحمد برگزاری جشنواره‌ ها و برنامه ‌های ملی و استانی است که به همین منظور اداره ‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از همه توان برای برگزاری چنین برنامه‌ هایی استفاده می‌ کند.

راد اظهار داشت: در نظر داریم با برگزاری نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های صنایع دستی و اعزام هنرمندان صنایع دستی به نمایشگاه‌های کشوری دست‌ بافته‌های هنرمندان صنایع دستی این استان را به بازارهای داخلی و خارجی معرفی کنیم.

راد با اشاره به نامگذاری سال ۹۶ توسط مقام معظم رهبری با عنوان "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال برظرفیت‌های استان در حوزه صنایع دستی و  نقش بسزای آن  افزایش تولید و ایجاد اشتغال تاکید کرد.

راد گفت: با اعطای تسهیلات ارزان‌ قیمت تولید محصولات صنایع دستی در خانه ها در دستور کاری قرار گرفته است و در سال جاری نیز ساماندهی حدود چهار هزار هنرمند صنایع دستی در سطح استان هدفگذاری شده  است.

وی افزود:  از این تعداد تاکنون دو هزار هنرمند ساماندهی شده است.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی استان گفت: هنرمندان ساماندهی شده برای اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به صندوق کارافرینی امید معرفی می‌شوند تا پس از آن در قالب کارگاه‌های تولیدی و انفرادی در روستاها، بخش‌ها و شهرهای استان به کار مشغول شوند.

راد به ظرفیت اشتغالزایی  هر کارگاه تولیدی صنایع دستی اشاره کرد و گفت: هر واحد برای سه تا پنج نفر اشتغال‌زایی می‌کند.

وی افزود: برای انجام این کار از ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد در حوزه صنایع دستی استفاده می‌کنیم.

 

کد مطلب 4012985

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