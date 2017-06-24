رونمایی از دومین پوستر «بیوگرافی»

به گزارش خبرگزاری مهر، «بیوگرافی» نخستین ساخته بلند فاطمه ثقفی فیلمنامه نویس، دستیار کارگردان و منشی صحنه آثاری چون «مرگ کسب و کار من است»، «همه چیز برای فروش»، «مردی که اسب شد» در مقام کارگردان است.

این فیلم تابستان سال گذشته با فیلمنامه‌ای از امیرحسین ثقفی مقابل دوربین رفته است و روایت یک روز از زندگی آدم هایی در گوشه ای از شهر است که برای رهایی از زخم های کهنه خود می جنگند، زخم راحله اما شبیه زخم دیگران نیست.

بهار کاتوزی، میثاق زارع، روح الله مهرابی، اشکان مهری، میثم غنی‌زاده، فریبا شاهسون و مهران ملکوتی در این فیلم ایفای نقش می‌کنند.

عوامل این فیلم عبارتند از کارگردان: فاطمه ثقفی، نویسنده فیلمنامه: امیر حسین ثقفی، تدوین:روح الله انصاری، طراح صحنه و لباس: شراره سروش، مدیر فیلمبرداری: مجید گل سفیدی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز:کاوه قاسم زاده، مدیر صدابرداری: مهران ملکوتی، طراح گریم: محمد رضا قومی، منشی صحنه: مرجان شاهسون، مدیر تولید: امیر حیدر طاری، مدیر تدرکات: مسعود تهرانی، عکاس: محمد دارایی، مشاور رسانه ای: منصوره بسمل، دستیار لباس: نیاز حمیدی، دستیار صدابردار:اشکان فتاحی، دستیار گریم: مارال آگین، تهیه کننده و مجری طرح:علی اکبر ثقفی.