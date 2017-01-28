«بیوگرافی» پوستر خود را رو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «بیوگرافی» نخستین ساخته بلند فاطمه ثقفی در گروه هنر و تجربه در جشنواره فیلم فجر به نمایش گذاشته می‌شود و در آستانه برگزاری جشنواره فیلم فجر از پوستر این فیلم رونمایی شد. محمد دارایی طراحی پوستر «بیوگرافی» است.

این فیلم با فیلمنامه‌ای از امیرحسین ثقفی مقابل دوربین رفته است و روایتگر زندگی یک روز از خانواده حاشیه نشین شهر تهران است که هر کدام با مشکلاتی دست به گریبان هستند و برای رهایی می‌جنگند...

بهار کاتوزی، میثاق زارع، روح الله مهرابی، اشکان مهری، میثم غنی‌زاده، فریبا شاهسون و مهران ملکوتی در این فیلم ایفای نقش می‌کنند.

از دیگر عوامل این فیلم عبارتند از کارگردان:فاطمه ثقفی، نویسنده فیلمنامه: امیر حسین ثقفی، تدوین: روح الله انصاری، طراح صحنه و لباس: شراره سروش، تهیه کننده و مجری طرح: علی اکبر ثقفی، مدیر فیلمبرداری: مجید گل سفیدی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: کاوه قاسم زاده، مدیر صدابرداری: مهران ملکوتی، طراح گریم: محمد رضا قومی، منشی صحنه: مرجان شاهسون، مدیر تولید: امیر حیدر طاری، مدیر تدارکات: مسعود تهرانی، عکاس: محمد دارایی، مشاور رسانه ای: بهناز شیربانی، دستیار لباس: نیاز حمیدی، دستیار صدابردار: اشکان فتاحی، دستیار گریم: مارال آگین، تهیه کننده:علی اکبر ثقفی.