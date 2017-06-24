به گزارش خبرنگار مهر، سریال محرمی «عقیق» به کارگردانی بهرنگ توفیقی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی امسال در شبکه سه به تولید و پخش خواهد رسید.

این سریال سال گذشته قرار بود به تولید برسد اما حامد عنقا همان زمان از نگارش آن انصراف داد و فیلمنامه این سریال را سعید نعمت الله به نگارش درآورد.

«عقیق» حدود دو هفته پیش به برآورد تولید رسیده است و به زودی وارد پیش تولید خواهد شد.

این سریال در ۱۳ قسمت ساخته می شود و فضای آن تاریخ معاصر را در بر می گیرد که به سال های ۱۳۱۵ تا ۱۳۲۰ می رسد.

هم اکنون سریال «زیر پای مادر» به نویسندگی سعید نعمت الله و کارگردانی بهرنگ توفیقی در شبکه یک پخش می شود.