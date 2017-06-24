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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۰

سریال‌های جدید در راه است

«عقیق» در شبکه سه تولید می‌شود/ سریال محرمی در فضای تاریخ معاصر

«عقیق» در شبکه سه تولید می‌شود/ سریال محرمی در فضای تاریخ معاصر

سریال محرمی «عقیق» در شبکه سه تولید می شود که به سال های ۱۳۱۵ تا ۱۳۲۰ بازمی‌گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، سریال محرمی «عقیق» به کارگردانی بهرنگ توفیقی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی امسال در شبکه سه به تولید و پخش خواهد رسید.

این سریال سال گذشته قرار بود به تولید برسد اما حامد عنقا همان زمان از نگارش آن انصراف داد و فیلمنامه این سریال را سعید نعمت الله به نگارش درآورد.

«عقیق» حدود دو هفته پیش به برآورد تولید رسیده است و به زودی وارد پیش تولید خواهد شد.

این سریال در ۱۳ قسمت ساخته می شود و فضای آن تاریخ معاصر را در بر می گیرد که به سال های ۱۳۱۵ تا ۱۳۲۰ می رسد.

هم اکنون سریال «زیر پای مادر» به نویسندگی سعید نعمت الله و کارگردانی بهرنگ توفیقی در شبکه یک پخش می شود.

کد مطلب 4013114
عطیه موذن

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    نظرات

    • علی رضا رضوی IR ۲۰:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام. من علیرضا رضوی هستم از بچه های صحنه ی فیلم عقیق. خوشحالم که توی این گروه حرفه ای قرار گرفتم. حتما این فیلمو دنبال کنید پشیمون نمیشید. واقعا عالیه مرسی

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