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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۳

به گفته منابع وابسته به وزارت خارجه آمریکا؛

عراق از لیست کشورهای دارای «کودک سرباز» حذف می شود

عراق از لیست کشورهای دارای «کودک سرباز» حذف می شود

وزات خارجه آمریکا قرار است بنا به پیشنهاد پنتاگون و در راستای ارتقای روابط امنیتی، نام عراق را از لیست کشورهایی که از کودکان برای مقاصد نظامی استفاده می کنند، حذف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه به «رویترز» گفته اند «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا قرار است عراق و همچنین میانمار را از لیست کشورهایی که از کودکان برای مقاصد نظامی استفاده می کنند، حذف کند.

به گفته کارشناسان، این تصمیم می تواند ناشی از اهمیت روابط امنیتی و دیپلماتیک برای دولت جدید واشنگتن باشد.

به گفته ۳ مقام وابسته به وزارت خارجه آمریکا، تیلرسون نه تنها به حذف نام عراق و میانمار از لیست کشورهای متکی به کودک سربازها امتناع کرده بلکه پیشنهاد مشاورین خود برای اضافه کردن نام افغانستان به این لیست را نیز نپذیرفته است.

گفته می شود تصمیم تیلرسون ناشی از اعمال فشار پنتاگون برای پرهیز از اخلال در روند همکاری با نیروهای افغانستانی و عراقی عنوان می شود چرا که تحریم هایی که متوجه کشورهای نامبرده در لیست است می تواند مانع از ارسال سلاح و ارائه آموزش نظامی از سوی آمریکایی ها شود.

این در حالی است که پنتاگون با همین استدلال، موفق به حذف نام عراق از فرمان ضد مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شد.

البته تصمیم تیلرسون هنوز نهایی نشده و ممکن است تا زمان علنی شدن، تغییراتی را به خود ببیند.

کد مطلب 4013140
مریم خرمایی

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