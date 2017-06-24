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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۹

مدیر گمرک خراسان شمالی:

بیش از ۱۸ میلیون دلار کالا از گمرک خراسان شمالی صادر شد

بیش از ۱۸ میلیون دلار کالا از گمرک خراسان شمالی صادر شد

بجنورد- مدیر گمرک خراسان شمالی گفت: طی سه ماه نخست امسال ۱۸ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۲۹۴ دلار کالا از گمرک استان صادرشده است.

جواد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از دو برابر افزایش داشته است، اظهار کرد: میزان کالاهای صادر شده از گمرک خراسان شمالی به لحاظ وزنی ۷۰ هزار و ۶۴۲ تن بوده است.

جعفری افزود: همچنین طی این مدت ۸۹۲ تن کالا وارد گمرک خراسان شمالی شده که دو میلیون و ۴۱۴ هزار و ۶۸۹ دلار ارزش ریالی داشته است.

وی تصریح کرد: طی سه ماه نخست سال گذشته ۳۴ هزار و ۸۳۵ تن کالا به ارزش پنج میلیون و ۸۵۴ هزار و ۸۱ دلار از گمرک خراسان شمالی به خارج از کشور صادرشده است.

مدیر گمرک خراسان شمالی بیان کرد: همچنین در سه ماه نخست سال ۹۵، دو تن کالا به ارزش پنج میلیون و ۲۵۸ هزار و ۹۸۶ دلار وارد گمرک استان شده است.

جعفری عنوان کرد: طی این مدت عمده کالاهایی شامل برنج، منجوق شیشه‌ای، نیکل، فروکروم، چراغ سیلی تیک، کیسه کلوست، لوستر و لوازم روشنایی، پودر جاذب و غیره از کشورهای پاکستان، ترکیه، اکراین و چین وارد خراسان شمالی شده است.

مدیر گمرک استان گفت: عمده کالاهایی همچون کود اوره، پودر کریستال، ملامین، اسکلت قطعات فلزی، انواع پلاستیک، سیمان، رب گوجه‌فرنگی، خوراک دام، ماکارانی و غیره از خراسان شمالی به کشورهای ترکمنستان، عراق، ترکیه و تاجیکستان و... صادرشده‌ است.

کد مطلب 4013220

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