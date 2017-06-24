  1. استانها
  2. مرکزی
۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۳

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس:

توسعه ورزش روستایی استان مرکزی از سوی مسئولان پیگیری شود

توسعه ورزش روستایی استان مرکزی از سوی مسئولان پیگیری شود

اراک- نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه ورزش روستایی در استان مرکزی و فراهم سازی زیرساخت های این مهم بایستی از سوی مسئولان مربوطه پیگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی جمعه شب در مراسم اختتامیه مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان اراک اظهار داشت: توسعه و تقویت ورزش روستایی از جمله مهمترین مولفه هایی است که در حوزه ورزش و جوانان استان مرکزی بایستی مورد توجه قرار گرفته و امکانات، تجهیزات و فضاهای ورزشی لازم برای این مهم فراهم شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: امسال دو سالن ورزشی در مناطق گوار و داودآباد افتتاح می شود و بایستی تلاش کنیم توزیع عادلانه ای در رابطه با طرح های حوزه ورزش بین شهرها و روستاهای استان برقرار شود.

کریمی بیان کرد: دستگاه های اجرایی مسئول در این زمینه و به ویژه اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی، پیگیری احداث راه اندازی سالن های ورزشی در روستاهای مستعد را در دستور کار قرار دهند و به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی اگر در این رابطه نیاز به پیگیری و اقدامی در مجلس باشد دریغ نمی کنیم.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: به این ترتیب با توسعه ورزش در روستاها، می توانیم به خوبی استعدادها را در حوزه های مختلف ورزشی شناسایی کنیم و از این افراد مستعد در مسیر ارتقای ورزش روستایی و ورزش استان و افتخارآفرینی برای این خطه بهره بگیریم.

وی اضافه کرد: مقرر است وزیر ورزش و جوانان در روزهای آتی به این استان سفر کند که امیدواریم این سفر زمینه ای برای رفع خلاهای و کمبودهای ورزش استان و اختصاص اعتبار مناسب برای اجرای پروژه های ورزشی باشد.

کد مطلب 4013246

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها