توسعه ورزش روستایی استان مرکزی از سوی مسئولان پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی جمعه شب در مراسم اختتامیه مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان اراک اظهار داشت: توسعه و تقویت ورزش روستایی از جمله مهمترین مولفه هایی است که در حوزه ورزش و جوانان استان مرکزی بایستی مورد توجه قرار گرفته و امکانات، تجهیزات و فضاهای ورزشی لازم برای این مهم فراهم شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: امسال دو سالن ورزشی در مناطق گوار و داودآباد افتتاح می شود و بایستی تلاش کنیم توزیع عادلانه ای در رابطه با طرح های حوزه ورزش بین شهرها و روستاهای استان برقرار شود.

کریمی بیان کرد: دستگاه های اجرایی مسئول در این زمینه و به ویژه اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی، پیگیری احداث راه اندازی سالن های ورزشی در روستاهای مستعد را در دستور کار قرار دهند و به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی اگر در این رابطه نیاز به پیگیری و اقدامی در مجلس باشد دریغ نمی کنیم.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: به این ترتیب با توسعه ورزش در روستاها، می توانیم به خوبی استعدادها را در حوزه های مختلف ورزشی شناسایی کنیم و از این افراد مستعد در مسیر ارتقای ورزش روستایی و ورزش استان و افتخارآفرینی برای این خطه بهره بگیریم.

وی اضافه کرد: مقرر است وزیر ورزش و جوانان در روزهای آتی به این استان سفر کند که امیدواریم این سفر زمینه ای برای رفع خلاهای و کمبودهای ورزش استان و اختصاص اعتبار مناسب برای اجرای پروژه های ورزشی باشد.