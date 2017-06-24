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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۹

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان: 

محل اردوی خارجی تیم صنعت نفت آبادان مشخص شد 

محل اردوی خارجی تیم صنعت نفت آبادان مشخص شد 

آبادان – سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با اشاره به تعیین محل برگزاری اردوی خارجی تیمش در پیش از آغاز لیگ هفدهم گفت: دیزلچه حمام ترکیه به عنوان محل اردوی تیم صنعت نفت تعیین شد.  

فراز کمالوند در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نفتی ها با اردوی در این محل که در نزدیکی آنکارا واقع شده برای لیگ هفدهم آماده می‌شوند. 

وی افزود: دیزیلچه حمام ترکیه، منطقه‌ای در ۷۰ کیلومتری آنکار است که تیم صنعت نفت آبادان اردوی ۱۴ روزه ای را در آنجا برپا می کند 

کمالوند اظهار کرد: هتل پاتالیا محل اسکان بازیکنان و کادر فنی تیم صنعت نفت آبادان در روزهای برپایی این اردو است . 

وی با بیان اینکه در اردوی ترکیه برگزاری مسابقات تدارکاتی را در دستور کار داریم، تصریح کرد: هتل پاتالیا دارای استخرهای سرپوشیده و روباز، سونا، جکوزی، سالن آمفی تئاتر، همایش و جلسات و چهار زمین فوتبال با چمن مناسب است. 

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان یادآور شد: سالن‌های مجهز بدنسازی برای استفاده تیم‌های فوتبال در این هتل مهیا است. 

به گزارش خبرنگار مهر، هتل پاتالیا در منطقه‌ای کوهستانی و جنگلی قرار دارد و پیش از این و در سال‌های گذشته تیم‌های مختلفی از کشورمان همچون پرسپولیس، تیم ملی امید و گسترش فولاد در این هتل اقامت داشته اند. 

نماینده آبادان در لیگ برتر هفدهم فوتبال کشور، صبح روز سه‌‎شنبه هفته جاری، فرودگاه امام خمینی(ره) را به مقصد آنکارا ترک می کند، اردوی ۱۴ روزه کردان کرج طلایی پوشان آبادان عصر امروز به پایان می رسد.

کد مطلب 4013327

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