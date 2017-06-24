محل اردوی خارجی تیم صنعت نفت آبادان مشخص شد 

فراز کمالوند در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نفتی ها با اردوی در این محل که در نزدیکی آنکارا واقع شده برای لیگ هفدهم آماده میشوند.
وی افزود: دیزیلچه حمام ترکیه، منطقهای در ۷۰ کیلومتری آنکار است که تیم صنعت نفت آبادان اردوی ۱۴ روزه ای را در آنجا برپا می کند
کمالوند اظهار کرد: هتل پاتالیا محل اسکان بازیکنان و کادر فنی تیم صنعت نفت آبادان در روزهای برپایی این اردو است .
وی با بیان اینکه در اردوی ترکیه برگزاری مسابقات تدارکاتی را در دستور کار داریم، تصریح کرد: هتل پاتالیا دارای استخرهای سرپوشیده و روباز، سونا، جکوزی، سالن آمفی تئاتر، همایش و جلسات و چهار زمین فوتبال با چمن مناسب است.
سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان یادآور شد: سالنهای مجهز بدنسازی برای استفاده تیمهای فوتبال در این هتل مهیا است.
به گزارش خبرنگار مهر، هتل پاتالیا در منطقهای کوهستانی و جنگلی قرار دارد و پیش از این و در سالهای گذشته تیمهای مختلفی از کشورمان همچون پرسپولیس، تیم ملی امید و گسترش فولاد در این هتل اقامت داشته اند.
نماینده آبادان در لیگ برتر هفدهم فوتبال کشور، صبح روز سهشنبه هفته جاری، فرودگاه امام خمینی(ره) را به مقصد آنکارا ترک می کند، اردوی ۱۴ روزه کردان کرج طلایی پوشان آبادان عصر امروز به پایان می رسد.
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