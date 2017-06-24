نیمه دوم شهریور مرحله کشوری آزمون «ترنم وحی» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود چاوشی گفت: در این رخداد بزرگ قرآنی کشور که از لحاظ تعداد حضور نخبگان و حافظان کل قران شاخص می باشد ، ۱۲۸ حافظ کل قرآن عضو دفاتر مهد قرآن استان ها و شعب شهرستان از ۱۷ استان شرکت دارند.

وی افزود در مرحله کشوری آموخته های حافظان کل قرآن در دو بخش شفاهی و کتبی توسط اساتید و داوران بین المللی قرآن کشورمان و اعضاء هیأت علمی مؤسسه مورد ارزیابی قرار می گیرد که پس از کسب حدنصاب نمره ، گواهینامه حفظ کل قرآن با امضاء حجت الاسلام والمسلمین فومنی الحائری مؤسس و رئیس هیأت امناء، استاد شهریار پرهیزکار رئیس هیأت علمی مؤسسه مهد قرآن و حجت الاسلام والمسلمین حشمتی معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهمراه یک قطعه سکه تمام بهار آزادی از سوی مهد قرآن طی مراسم اختتامیه به آنان اهداء می شود.

شایان ذکر است تا کنون هشت دوره آزمون «ترنم وحی» ویژه حافظان کل عضو مؤسسه مهد قرآن سراسر کشور از سال ۱۳۸۱ در استانهای تهران، یزد، مرکزی (محلات)، خراسان رضوی (مشهد)، اصفهان (گلپایکان و خوانسار) برگزار شده که طی این هشت دوره بیش از یک هزار حافظ کل قرآن موفق به دریافت گواهینامه حفظ کل قرآن شدند.