تکلیف جشنواره کودک در اسناد بالادستی مشخص شود/برپایی ۶ بزرگداشت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان صبح امروز سوم تیرماه با حضور علیرضا رضاداد دبیر و احد میکاییل زاده روابط عمومی جشنواره برگزار شد.

در ابتدای این نشست، علیرضا رضاداد دبیر جشنواره گفت: به دلیل اینکه مهر ماه تا چند سال با ایام ماه محرم و صفر متقارن می‌شود و در اصفهان هم آیین‌های سنتی متعددی برگزار می‌شود، تصمیم بر این شد که جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان به مدت ۵ سال در تابستان برگزار شود. همچنین این دوره از جشنواره با وقفه برگزار می شود زیرا مقررات برگزاری جشنواره از سوی بنیاد فارابی و شهرداری اصفهان و سازمان سینمایی دیر آماده شد. در همین راستا پیش بینی کرده بودیم رویدادی در بهمن ماه متناسب با نیاز کودک و نوجوان در اصفهان داشته باشیم که همزمان با نمایش فیلم های جشنواره فجر شد و استقبال این شهر از فیلم های جشنواره فجر شرایطی را فراهم کرد تا این برنامه برگزار نشود.

وی افزود: در توافقنامه با اصفهانی‌ها، همکاری تا پنج سال برنامه ریزی شده است و آن زمان فکر کردیم اواخر بهار یا اوایل تابستان زمان بهتری است تا جشنواره برگزار شود تا این مساله به رونق تابستانی اکران فیلم ها کمک کند.

این سینماگر پیشکسوت یکی از معضلات سینمای کودک و نوجوان را اکران کم توان آن دانست و گفت: امیدوارم تاریخ انتخاب شده برای برگزاری جشنواره به نفع اکران باشد.

رضاداد همچنین بیان کرد: دوره ۲۹ تصمیم گرفته شد تا جشنواره با رویکرد نوجوانان در همدان برگزار شود و این دوره با رویکرد کودکان در اصفهان. این بحث با شورای سیاستگذاری و راهبری سینمای کودک و نوجوان در میان گذشته شد که در نهایت به این نتیجه رسیدیم که باکس نمایش و داوری فیلم های کودکان و نوجوانان در دوره سی ام جدا شود و علاوه بر آن برخی از جوایز نیز مانند انتخاب بهترین فیلم که در آن ۲ جایزه متفاوت اهدا می شود، تفکیک شود. برنامه ریزی های انجام شده هم بدین گونه است که حتی نمایش فیلم ها از یکدیگر تفکیک داده شود.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش اشاره کرد: بحث استقلال بخش انیمیشن بسیار مهم بود و تقویت این بخش برای رونق سینما نیز بسیار مهم است. ظرفیت انیمیشن ما بالاتر از سینمای زنده برای بازار جهانی است و منابع داستانی ما این کمک را می کند که چنین بخشی را تقویت کنیم. در بخش مقررات فیلمنامه نیز تصمیم گرفته شد تا دیگر طرح ارایه نشود و فیلمنامه ها در اختیار جشنواره قرار گیرد که در نهایت تعداد زیادی فیلمنامه برای این جشنواره نوشته شده است.

رضاداد گفت: مساله دیگر در این دوره، توجه به رویکرد سینمای کودک و نوجوان برای کودک و نوجوان است نه برگزاری جشنواره با موضوع سینمای کودک و نوجوان که این مساله از سوی شورای سیاستگذاری و راهبری سینمای کودک و نوجوان مورد توجه قرار گرفت و آًثاری در این دوره از جشنواره حضور دارند که نشان‌دهنده این سیاست است.

وی بیان کرد: ما در حوزه نمایش خانگی و تلویزیون محدودیتی در زمینه نمایش کارهای داستانی نداریم و این بخش نیازمند توجه بیشتر است. همچنین در میان آثاری که به بخش بین الملل آمده بود فیلم هایی درباره کودکان و نوجوانان است که قابل توجه است. این ۸ اثر در باکس جداگانه و خارج از بخش رقابتی نمایش داده می شود. در این دوره به فیلمنامه های اقتباسی نیز توجه شد چرا که ظرفیت این فیلمنامه ها بسیار بالا است.

دبیر جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان بیان کرد: ۵ سالن در این دوره از جشنواره آثار را نمایش می دهند که صبح ها سانس فوق العاده است و نمایش های اصلی از بعد از ظهر آغاز می شود. یکی از محدودیت های اصفهان کمبود سالن بود که خوشبختانه این ۵ سالن به تازگی در این شهر افتتاح شده است. امسال ۲ آیین نکوداشت و بزرگداشت خواهیم داشت که نکوداشت برای دنیا فنی زاده و توران میرهادی و بزرگداشت در حوزه سینمای نوجوان نیز برای رسول صدرعاملی و در زمینه سینمای کودک برای مرضیه محبوب برگزار می شود.

نکوداشت برای دنیا فنی زاده و توران میرهادی و بزرگداشت در حوزه سینمای نوجوان نیز برای رسول صدرعاملی و در زمینه سینمای کودک نیز برای مرضیه محبوب برگزار می شود وی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: برگزاری جشنواره همزمان با روز درگذشت عباس کیارستمی است که بزرگداشتی برای وی برگزار می شود. همچنین بزرگداشتی نیز برای زنده یاد علی معلم برگزار می کنیم.

رضاداد بیان کرد: در سال های آتی رفتار سازماندهی شده آمدن دانش آموزان به جشنواره را نخواهیم داشت تا بتوانیم الگوی دیدن فیلم با خانواده یا هر نفر ۳ بلیت را داشته باشیم. در حال حاضر ۴ هزار واجد شرایط برای باشگاه مخاطبان جشنواره وجود دارند که جشنواره با آنها در ارتباط است. با توجه به تجربه موفق باشگاه مخاطبان در جشنواره جهانی فجر از دوستان خواستیم این بخش را در جشنواره کودک و نوجوان هم راه اندازی کنند.

وی افزود: در مرحله اول بیش از ۸۰۰۰ نفر در این باشگاه ثبت نام کردند که پس از پایش اولیه ۴۰۰۰ نفر عضو باشگاه شدند. امیدواریم با راه‌اندازی این بخش شرایط مناسبی برای استفاده مخاطبان و علاقه‌مندان آثار کودک و نوجوان از برنامه‌های جشنواره فراهم شود.

دبیر جشنواره تصریح کرد: ۶۶ داور کودک و نوجوان فیلم های جشنواره را داوری می کنند. امسال در برگزاری کارگاه ها تمرکز زیادی شده و این کارگاه ها شامل کارگاه های فیلمنامه نویسی فیلمسازی و انیمیشن است. همچنین برگزاری نشست های تخصصی و میان رشته ای از دیگر برنامه های این جشنواره بود که به تعداد ۱۰ نشست برگزار شد. همچنین در همین راستا جلساتی دیگر در جشنواره برگزار می شود.

وی ادامه داد: امسال جلساتی با پخش کنندگان شبکه نمایش خانگی داشتم تا آنها بتوانند در این حوزه فعال باشند و یا فیلم های مناسب برای حضور در شبکه نمایش خانگی خریداری کنند. فیلم بزرگداشت مرضیه محبوب توسط مرضیه برومند و فیلم رسول صدرعاملی توسط مجید توکلی ساخته می شود.

رضاداد تاکید کرد: استقلال سازمان جشنواره با قرارداد ۵ ساله تایید شد و امیدوارم بتوانیم این جشنواره را به درستی برگزار کنیم تا سینمای کودک و نوجوان ارتقا پیدا کند چرا که رونق سینمای کودک و نوجوان به رونق اقتصاد سینما کمک می کند.

وی در بخش دیگری از نشست گفت: مجموعه اول تاریخ سینمای کودک و نوجوان شامل ۳۰ فیلم آماده شده است. اکران سینمای کودک و نوجوان نیازمند برنامه ریزی و حمایت است و اگر نسبت جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان با اکران تابستان مانند نسبت جشنواره فیلم فجر با اکران نوروزی باشد نمایش فیلم های کودک و نوجوان با استقبال همراه خواهد بود.

شورای سیاستگذاری و راهبری سینمای کودک و نوجوان به دنبال شکل گیری گروه سینمایی است و در این زمینه با شورای صنفی جلساتی داشتیم این سینماگر درباره اکران آثار کودک و نوجوان یادآور شد: مساله اکران مساله بنیادین است و زمانی که به گروه بندی خاص می رسیم این مشکل بزرگتر می شود. این مساله جز با افزایش سالن ها امکان پذیر نیست و البته راه دیگر ارتباط متولیان این سینما با یکدیگر است. شورای سیاستگذاری و راهبری سینمای کودک و نوجوان به دنبال شکل گیری گروه سینمایی است و در این زمینه با شورای صنفی جلساتی داشتیم. آقای حیدریان ۳ جلسه با موضوع سینمای کودک و نوجوان گذاشته است تا بتواند حلقه های غیر متصل را به هم پیوند دهد.

وی ادامه داد: غالبا وضعیت سینمای کودک اینگونه بوده که تعداد فیلم‌هایی که برای اکران عمومی قابل قبول باشند، کافی نبوده ولی امسال اطمینان می‌دهم که تعداد این فیلم‌ها برای اکران عمومی بیشتر است. ما هم در جشنواره روی فیلم هایی که پرمخاطب هستند تمرکز کرده ایم.

رضاداد در پایان بیان کرد: امسال فیلم های خوبی برای اکران آماده شده و امیدوارم در چهار دوره پیش روی جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان در زمینه اکران جلساتی داشته باشیم. البته اگر حلقه اکران، تولید و جشنواره به هم متصل نشود تلاش های ما جواب نمی دهد. امیدواریم این جشنواره به جایی برسد که بتوانیم مشکلات برگزاری آن را برطرف کنیم و از آنجا که استان ها میزبان آن هستند مشکلات آن بیشتر است مگر اینکه در اسناد بالادستی و مصوبات هیات دولت جای آن ثابت شود که این کار بسیار سخت است و مدیران ترجیح می دهند بودجه این جشنواره از بودجه دیگر جشنواره ها تخصیص داده شود. من در سال‌هایی که درگیر این جشنواره بوده‌ام، شاهد بوده‌ام که هیچ گاه اصفهان نخواسته جشنواره را برگزار نکند چون به هرحال تصمیمات در ارشاد گرفته می‌شود ولی میزان حمایت و تامین منابع مالی‌اش متفاوت بوده است به همین دلیل گاهی تصمیم گرفته شده به جای بد برگزار شدن در اصفهان به شهری دیگر ‌منتقل شود.