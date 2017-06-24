به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی بافنده اضمن اعلام این خبر گفت: خط ۷ مترو تهران در اولین روز مسافرگیری با ۱۷۶مسافر کارش را آغاز کرد که این در نوع خودش بی نظیر بود. به طوری که طی مدت بهره برداری تاکنون بیش از ٧ هزار جابه جایی مسافر از طریق این خط صورت گرفته است.

وی با پرداختن به تعداد قطارهای فعال در این خط گفت: در تلاش هستیم تا با تعداد بیشتری قطار در خط ۷ خدمات دهی داشته باشیم که با این حساب سرفاصله حرکت قطار ها کاهش می یابد.

مدیرعامل شرکت مترو ادامه داد: با افزایش قطارها سرفاصله حرکت ها به ۲۵تا ۳۰دقیقه می رسد. ضمن اینکه خدمات دهی نیز از ساعت ۷صبح تا ۱۷ خواهد بود.