شیمی درمانی پدرم ادامه دارد/ ابراز رضایت پزشکان از روند درمان

محسن کاسه ساز فرزند حبیب الله کاسه ساز تهیه کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت جسمانی وی گفت: به تازگی انجام مرحله دوم شیمی درمانی پدرم آغاز شده است که این دوره سه جلسه به طول می کشد، البته حدود ۳ ماه پیش مرحله دیگری از شیمی درمانی روی پدرم انجام شد که نتیجه مطلوبی در پی نداشت و به همین ترتیب پزشکان ادامه روند شیمی درمانی را متوقف و روده وی را جراحی کردند.

وی افزود: با انجام عمل روده و مری حالا مرحله دوم شیمی درمانی آغاز و یک جلسه از آن انجام شده است که طی سه، چهار روز آینده جلسه بعدی شیمی درمانی انجام می شود، این را هم باید بگویم که این بار پزشکان از روند شیمی درمانی او ابراز رضایت کرده اند.

کاسه ساز در پایان بیان کرد: حبیب الله کاسه ساز پیشتر قادر به خوردن غذا نبود و همین موضوع روند درمان او را دچار مشکل کرده بود زیرا به لحاظ جسمی ضعیف شده بود. پزشکان توصیه کردند که به لحاظ جسمی تقویت شود که این مشکل کمی برطرف شده و پدرم قادر به خوردن غذا است و همین امر روند درمان او را سهل‌تر کرده است.