سحرخوانی و چاووش خوانی نوش آباد در فهرست آثار ملی به ثبت می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد نظری در آئین تجلیل از اصحاب هنر و میراث فرهنگی شهر نوش آباد اظهار داشت: هم اکنون حدود ۳۲ هزار اثر تاریخی، هزار و ۵۰۰ اثر ناملموس، ۶۴۰ اثر منقول و ۴۴۰ اثر طبیعی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به ویژگی های خاص شهر تاریخی نوش آباد از نظر علاقه ویژه مردم این شهر گفت: آوازه شهر تاریخی نوش آباد، جهانی است.

مدیر کل ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی این شهر را سلول کوچکی از اندام بزرگ ایران کهن معرفی کرد که در قلب آن جای گرفته است و پویا و فعال به عمر چندین هزار ساله خود ادامه می دهد.

وی گفت: دو اثر ناملموس شهر تاریخی نوش آباد شامل سحرخوانی و چاووش خوانی با بررسی های پیش رو در فهرست آثار ملی کشور به ثبت خواهد رسید.

مدیرعامل انجمن دوستداران آثار تاریخی و مفاخر فرهنگی نوش آباد نیز در این همایش گفت: این انجمن به عنوان یک سازمان مردم نهاد در سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را با هدف شناسایی و حفظ آثار تاریخی و فرهنگی این خطه از ایران اسلامی آغاز کرده است.

سید جعفر فاطمی اظهار کرد: در این شهر کوچک از استان پهناور اصفهان، بیش از یک صد اثر شناسایی شده که ۲۵ مورد آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

به گفته وی، آیین سنتی و مذهبی خیمه برداری، به عنوان بزرگترین تعزیه میدانی که در روزهای هشتم و یازدهم محرم برگزار می شود، به همراه مراسم سقاخوانی و کُتَل برداری در روزهای عاشورا، از جمله میراث معنوی نوش آباد آست، که تاکنون ثبت شده است.

مدیرعامل انجمن دوستداران آثار تاریخی و مفاخر فرهنگی نوش آباد افزود: در جشن امسال انجمن، با عنوان تجلیل از مفاخر هنر و میراث فرهنگی نوش آباد، از ۴۰ نفر از فعالان این حوزه با حضور معاون توسعه و برنامه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و جمعی دیگری از مدیران کشوری و استانی این سازمان تقدیر می شود.

وی، در این همایش، ادامه فعالیت ها برای ثبت شهر زیرزمینی نوش آباد در فهرست میراث جهانی و همچنین ثبت آیین های سحرخوانی و چاووش خوانی را در فهرست میراث معنوی خواستار شد.