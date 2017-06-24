اعتبارات استانی سال جاری شهرستان کمیجان ۴۵درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کمیجان، در مورد توزیع اعتبارات سال جاری این شهرستان اظهار داشت: شهرستان کمیجان ۶.۳۵ درصد سهم از کل اعتبارات استان را دارد که مبلغی حدود ۱۷۷ میلیارد ریال از مجموع اعتبارات استانی است.

وی افزود: امسال شهرستان کمیجان در رتبه ششم تخصیص اعتبارات استان قرار دارد، رشد ۴۵ درصدی را نسبت به سال گذشته داشته که این می تواند زمینه خوبی برای توسعه و پیشرفت شهرستان باشد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: با توجه به محرومیت های شهرستان کمیجان، با این رشد چشمگیر می توان این محرومیت ها را جبران کرد و زیرساخت ها را در حوزه های مختلف مثل آموزش، راه، فرهنگی، قضایی، امنیتی و غیره تکمیل کرد.

کریمی بیان کرد: اگرچه بخشی از بخش زیادی از مواردی که باید تخصیص اعتبارات داده می شدند به علت محدودیت اعتبارات زمین ماند اما بین بسیاری از بخش ها اعتبارات تقسیم شده اند و همچنین پیگیری ها برای تقویت این شهرستان ادامه دارد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر سخنان خود گفت: ملت بزرگ ایران بار دیگر در راهپیمایی روز قدس که یادگار ارزشمندی از حضرت امام خمینی (ره) است حماسه آفریدند.

وی افزود: این مناسبت در تمام کشورهای اسلامی و غیر اسلامی سال های سال است که گرامی داشته می شود و اقدام مطلوبی برای حفظ مساله فلسطین و زنده نگه داشتن این آرمان و فریادهای ملت مسلمان بر سر رژیم جعلی صهیونیستی است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قدس شریف به عنوان اولین قبله مسلمانان به اشغال صهیونیست درآمده است و روز قدس فرصتی برای برملا کردن جنایات آن هاست و طبق فرموده مقام معظم رهبری رژیم جعلی صهیونیستی به زودی از بین خواهد رفت.

کریمی تصریح کرد: با تلاش جبهه مقاومت تشکیل حکومت صهیونیستی از نیل تا فرات به طور کلی نابود شده و حتی خودشان نیز بر این امر واقف هستند، بنابراین سعی دارند از طریق نفوذ فرهنگی و اقتصادی در کشورهای منطقه به این هدف تحقق بخشند.

وی افزود: برخی حکومت های منطقه با نوکری استکبار به جای این که با رژیم صهیونیستی که دشمن اسلام و مسلمین است ستیز کنند، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان تهدید عنوان می کنند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور پر شور مردم در صحنه و تلاش مجاهدان در جبهه مقاومت این توطئه ها را برملا و خنثی خواهد کرد.