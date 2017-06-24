شهر بندرعباس مشکل معماری شهری و بافت فرسوده دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سالاری عصر شنبه در دویست و چهلمین جلسه شورای شهر بندرعباس که در سالن جلسات شورای شهر بندرعباس برگزار شد، بیان داشت: راز و رمز ماندگاری جمهوری اسلامی ایران حکومت مردم سالاری دینی است که امام راحل(ره) آن را بنا نهاد و ملت ایران با حضور همیشگی در صحنه با آرمان های امام و شهدا بیعت کرده اند.

وی عنوان کرد: یکی از نمونه های مردم سالاری دینی این است که در چارچوب قانون اساسی مشخص شده است که گزارش های خود را باید به نمایندگان مردم در مجلس و در مدیریت های محلی به اعضای شورای شهر و روستاها ارائه کنند.

سالاری با بیان اینکه معماری شهری و بافت فرسوده دو مشکل اصلی شهر بندرعباس است، اظهارداشت: بندرعباس در مرکز به دلیل بافت فرسوده در حال پوسیدن است و اطراف شهر بندرعباس هم به دلیل گسترش حاشیه نشینی در حال فربه شدن است. بافت مرکزی شهر بندرعباس به مکانی برای اقامت کارگران فصلی و کارگران صنایع، مهاجران و تجمع انبارهای بازاریان تبدیل شده است.

وی با اظهار اینکه شورای راهبردی توسعه شهر مقرر شد با مرکزیت شورای شهر تشکیل شود، خاطرنشان کرد: بیش از ۴۸درصد شهر بندرعباس را بافت فرسوده تشکیل داده است و طبق قانون باید هر ساله ۱۰درصد بافت فرسوده شهر بندرعباس را ساماندهی کنیم.

رئیس شورای شهر بندرعباس یکی از راههای بهسازی و بهبود فضای کنونی شهر را تدوین بازآفرینی بافت فرسوده شهر بندرعباس عنوان کرد و گفت: یکی از خواسته های ما از راه و شهرسازی استان این است که اعتبارات مشخص شده در وزارت راه و شهرسازی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و حاشیه نشینی را برای شهر بندرعباس جذب کنند.

سالاری همچنین طرح تفصیلی شهر بندرعباس را هم یکی از معضلات عنوان کرد و افزود: برخی از محلات در شهر حضور دارند ولی طبق طرح تفصیلی شهری برخی محلات در محدوده شهر بندرعباس قرار ندارند.

وی افزود: اختصاص ۳۵۰ هکتار و ۱۵۰ هکتار زمین یکی از راههای خروج از گسترش بافت فرسوده و حاشیه نشینی در شهر بندرعباس است.