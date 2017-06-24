به گزارش خبرنگار مهر، عباس اهرابی اظهار کرد: امسال با هماهنگی‌های صورت گرفته در شورای زکات خراسان شمالی، ائمه جماعات در شهرستان‌ها و سازمان‌ها مردم‌نهاد صندوق‌های مشخصی با آرم شورای زکات با حضور افرادی که کارت شناسایی این شورا رادارند، در مصلی‌ها، مساجد، مراکز نیکوکاری و دفاتر کمیته امداد برای جمع‌آوری زکات فطریه مستقر می‌شوند.

اهرابی افزود: پیش‌بینی‌شده ۵۰ درصد فطریه خراسان شمالی به پایگاه‌های این نهاد پرداخت شود.

وی گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده و همچنین نیازسنجی انجام‌گرفته از اسامی نیازمندان به تفکیک استان، شهرستان و محله وجوهات پرداختی مردم در روز عید فطر تا پیش از ظهر روز عید، به‌صورت حضوری یا با واریز به شماره‌حساب آن‌ها به دست نیازمندان می‌رسد.

وی بابیان اینکه امسال نیز جمع‌آوری فطریه و کفاره در سطح شهر و روستا با محوریت شورای زکات استان انجام می‌شود، تصریح کرد: امسال در روز عید فطر، جمع‌آوری زکات فطریه در یک هزار و ۲۰۰ پایگاه شهری و روستایی در استان انجام خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی تأکید کرد: زکات جمع‌آوری‌شده و در بین نیازمندان سازمان بهزیستی، دفتر امام‌جمعه و کمیته امداد توزیع خواهد شد.

اهرابی گفت: سال گذشته هفت میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال فطریه در سطح استان توسط مؤمنان روزه‌دار به کمیته امداد پرداخت شد و با توجه به افزایش قیمت زکات فطریه برای کسانی که قوت غالب آن‌ها گندم و برنج است، این میزان امسال افزایش خواهد داشت.