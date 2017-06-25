۱۵۰۰ایستگاه جمع آوری فطریه در سراسر گیلان استقرار می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا امیری پیش از ظهر یکشنبه در جمع اصحاب رسانه ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید فطر ،اظهار کرد: امسال در روز عید سعید فطر هزار و ۵۰۰ ایستگاه در سراسر گیلان استقرار یافته و مسئولیت جمع آوری زکات فطریه را به عهده دارند.

وی با اشاره به اینکه تمام این ایستگاه ها در مساجد استان استقرار دارند که مردم زکات خود را از طریق آنها به دست نیازمندان می رسانند، افزود: در سال گذشته ۵۰۰ میلیون تومان زکات فطریه توسط مردم نوعدوست گیلان پرداخت شد که پیش بینی می شود امسال در ماه مبارک رمضان این میزان کمک به دو برابر افزایش پیدا کند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد گیلان با بیان اینکه زکات فطریه در کوتاه ترین زمان توسط امدادگران این نهاد به دست محرومان می رسد، گفت : رسالت ذاتی کمیته امداد به عنوان مرکز جمع آوری کمک های مردمی به ویژه زکات فطریه همواره مورد تاکید علمای اعلام و مراجع عظام است و امیدواریم مردم نوعدوست گیلان نیز به این مهم جامع عمل بپوشانند.

امیری تصریح کرد: به منظور توزیع آنی زکات فطریه جمع آوری شده بین نیازمندان، با هماهنگی بانک های عامل استان، در روز عید سعید فطر شعبات این بانک ها در گیلان باز هستند و وجوهات زکات فطریه طبق لیست ارسالی به بانک ها، در کمترین زمان ممکن به حساب نیازمندان واریز می شود.

وی با بیان اینکه امسال در هر شهرستان یک پایگاه برای جمع آوری زکات فطریه مردم پیش بینی شده است، افزود : ۲۷۰ ایستگاه ثابت، ۴۰ ایستگاه سیار، ۱۰۰ پایگاه بسیج و ۵۰ ایستگاه در مراکز نیکوکاری در استان مسئولیت جمع آوری زکات فطریه مردم گیلان را به عهده دارند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد گیلان با اشاره به برخی از فعالیت های این نهاد در ماه مبارک رمضان، خاطرنشان کرد : امسال با کمک و همت خیران و نیکوکاران، ۳۲ سفره افطاری و شام برای ایتام و فرزندان محسنین در سراسر استان گسترده شد و هفت هزار پرس غذای گرم نیز در اختیار خانواده های مددجو قرار گرفت.

امیری توزیع ۳۰ هزار کیسه همیان مولا برای جمع آوری کمک های غیرنقدی مردم، اجرای طرح مفتاح الجنه با حضور مسئولین و نیکوکاران در منازل مددجویان و برگزاری محافل انس با قرآن کریم را از دیگر برنامه های اجرا شده توسط این نهاد در ماه مبارک رمضان اعلام کرد.