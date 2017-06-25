آمریکایی ها در تلاش برای انتقال داعش به افغانستان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن هانی زاده کارشناس ارشد مسایل منطقه پیرامون ورود ارتش سوریه به دیرالزور بعد از ۵ سال و اشراف به مرزهای سوریه و عراق در گفتگو با رادیو، اظهار داشت: یکی از عواملی که راه را برای ورود نیروهای سوریه و محور مقاومت به شهر استراتژیک دیرالزور باز کرد، حمله موشکی سپاه پاسداران است که منجر به کشته شدن شمار زیادی از فرماندهان داعش شد.

وی یکی از عواملی که راه را برای ورود نیروهای مسلح سوریه و محور مقاومت به شهر استراتژیک دیرالزور باز کرد، حمله اخیر موشکی سپاه پاسداران دانست و گفت: این حمله موشکی منجر به کشته شدن شمار زیادی از فرماندهان نخبه داعش شد و راه را برای ورود ارتش سوریه به این شهر نفت خیز هموار ساخت. کشته شدن بیش از ۴۰ نفر از فرماندهان در دیرالزور به سبب حمله موشکی ایران، موجب شده که نوعی سرگردمی در داعش به وجود بیاید.

کارشناس ارشد مسایل منطقه با اشاره به نفت خیزبودن منطقه دیرالزور، تصریح کرد: عمده نفت سوریه از این منطقه استخراج می شود و با توجه به تسلطی که داعش بر دیرالزور داشت، نفت را استخراج و در بازارهای جهانی به فروش می رساند .

هانی زاده در خصوص مرگ ابوبکر البغدادی بیان داشت: طبق گزارش هایی که داده می شود، ابوبکر البغدادی کشته شده ولی یک نوع پنهان کاری از سوی داعش صورت می گیرد، واقعیتی است که هنوز علیرغم تلاش چند کشور مثل جمهوری اسلامی ایران، عراق، سوریه و روسیه وجود دارد.

وی گفت: گمانه زنی های زیادی در مورد فرماندهان جدید می شود نام سه نفر از افسران سابق رژیم بعث عراق مطرح شده و چون پنهان کاری ها در داعش بسیار زیاد است لذا اطلاعات موثقی در این مورد نیست.

کارشناس ارشد مسایل منطقه در خصوص محل استقرار جدید داعش بعد از عراق و سوریه افزود: اخیرا آمریکایی ها به سرعت وارد عمل شدند و بخشی از نیروهای زبده داعش که حدود ۱۲۰ نفر هستند از منطقه الرقه خارج کردند. گفته می شود اغلب افردی که از شهر الرقه سوریه به افغانستان به کوه های تورابورا منتقل شدند آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی هستند که آموزش های لازم را به داعش می دادند و اینها در الرقه در کنار داعش عملیات های تروریستی را هدایت می کردند.

هانی زاده در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می رسد الان که داعش آخرین نفس های خود را در عراق و سوریه می کشد، آمریکایی ها و انگلیسی ها سعی می کنند تا داعش را به سمت افغانستان منتقل کنند و بحران را به سمت آسیای میانه منتقل کنند.