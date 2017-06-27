جزییات عملیات تروریستی پژاک در پلدشت/ یک بسیجی به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان ماکو در پی شهادت یکی از نیروهای بسیج ویژه سپاه این شهرستان در منطقه پلدشت بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است بامداد روز دوشنبه ۸ نفر از عناصر تروریستی پژاک با حمله تروریستی به روستای ذاکرلو از توابع پلدشت واقع در استان آذربایجان غربی وارد منزل یک تن از نیروهای بسیج ویژه سپاه ماکو شده و در حضور اعضای خانواده (دختر و همسر) با شلیک ۱۰ گلوله وی را ترور، و از روستا متواری شده‌اند.

به گفته شاهدین محلی، در صحنه ترور نیز سه نوع پوکه گلوله از نوع کلاشینکف، و چند عدد بوکه مشکوک به سلاح ژ ۳ کشف شده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ماکو در پی این شهادت ناجوانمردانه در منطقه پلدشت به دست عوامل استکبار و ضد انقلاب بیانیه‌ای حاوی محکوم کردن حرکات تروریستی در منطقه و دعوت از مردم به حضور در تشیع جنازه این شهید صادر کرد که متن این بیانیه به شرح ذیل است،

پل شهادت، اصلی‌ترین وسیله رسیدن به معبود است که شهدای گرانقدر با عبور از این گذر گاه درخشان همیشه جاودانه باقی می‌مانند و عزت و سربلندی را بر ملت شریف ایران به جای گذاشته و ثبات و استمرار خط سرخ امام حسین (ع) را با خون خود تضمین نمودند و راه شجاعت را به ما آموخته‌اند.

بار دیگر یکی از مردان الهی، مردی که در عرض ۱۱ سال خدمت صادقانه و خالصانه و در راه اعتلای فرهنگ انقلاب و انقلابی گری با روحیه جهادی وصف ناپذیر از هیچ کوشش دریغ ننمودندبه دست عوامل استکبار جهانی و ضد انقلاب کور دل به شهادت رسید.

شهادت سرباز سرافراز میدان‌های جهاد و شهادت، بسیجی دلاور شهید مصطفی فردوسی را به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری، خانواده معظم شهید بزرگوار و همرزمان و دوستان ایشان تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم.