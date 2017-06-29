راه اندازی کارخانجات بسته بندی مواد غذایی نیاز امروز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده در حاشیه بهره برداری از کارخانه تولید پاکت های آبمیوه در صومعه سرا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ایجاد و راه اندازی چنین واحدهای تولیدی نیاز امروز کشور است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ایران عمدتا وارد کننده پاکت های آبمیوه و لبنیات است، افزود: البته لازم به ذکر است که ظرفیت تولید این واحد در حال حاضر کمتر از نیاز کشور است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه انجام همین حرکت نیز شروع خوبی در صنعت کشور در این حوزه محسوب می شود، گفت: انتظار می رود با استفاده از دانش روز جهان روز به روز شاهد افزایش ظرفیت این کارخانه و همچنین راه اندازی واحدهای دیگر باشیم.

وی به همکاری مسئولان حوزه های مختلف به ویژه بانک های عامل به راه اندازی این واحد تولیدی در سطح استان گیلان اشاره و خاطرنشان کرد: در حاشیه بهره برداری از این کارخانه و در حضور معاون اول رئیس جمهوری قول تأمین سرمایه در گردش این واحد نیز داده شد تا با ظرفیت کامل به تولید خود بپردازد.

نعمت زاده با اشاره به ظرفیت تولید این واحد تولیدی، تصریح کرد: این کارخانه توان تولید سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون پاکت و بسته بندی آبمیوه و لبنیات تا ۳۳۳ سی سی را دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه امیدواریم در آینده شاهد توسعه این واحد تولیدی و تبدیل شدن آن به یک برند منطقه ای و جهانی باشیم، یادآورشد: یکی دیگر از برنامه های این واحد صنعتی ساخت ماشین آلات بسته بندی در داخل کشور و پکینگ مواد غذایی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه انتظار می رود نمونه سازی ماشین ها نیز تا سال آینده نیز وارد بازار شود، افزود: مواد اولیه این واحد تولیدی نیز به جزء کاغذ پاکت ها که دارای ویژگی خاصی بوده مابقی در ایران تولید می شود.

به گفته این مسئول راه اندازی و ایجاد این واحد تولیدی می تواند به عنوان یک فعالیت دانش بنیان محسوب می شود.