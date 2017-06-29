لزوم راه اندازی حوزه های علمیه در حاشیه شهر مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی پیش از ظهر امروز در مراسم آغاز عملیات اجرایی ساخت مسجد، کتابخانه عمومی و مدرسه علمیه امام صادق (ع) در مشهد اظهارکرد: ساخت این مجموعه به سرعت انجام شود و شورای شهر و شهرداری مشهد نیز در راستای نهضت ساخت مساجد به این پروژه کمک کنند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب بر احداث ۵ مرکز و حوزه علمیه در مناطق حاشیه شهر مشهد تاکید داشته اند زیرا با حضور روحانیون، فضای فرهنگی حاشیه شهر تغییر می کند.

علم الهدی با تقدیر از اقدامات شهرداری مشهد در دوره فعلی بیان کرد: آقای مرتضوی در این دوره اقدامات خوبی را انجام داد که موجب رضایت متدینین شهر شده است.

شایان ذکر است حوزه علمیه امام صادق (ع) در زمینی به وسعت ۴ هزار و ۵۰۰ مترمربع وبا کمک خیران و شهرداری مشهد ساخته خواهدشد.