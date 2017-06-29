امنیت مسئله راهبردی کشور/ تقویت بنیه دفاعی با هدف بازدارندگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از سفر اعضای این کمیسیون و جلسه مشترک با حجت الاسلام رئیسی تولیت آستان قدس رضوی و نیز حضور در شورای تامین استان خراسان رضوی خبر داد.

وی گفت: در ابتدای جلسه، بروجردی گزارشی از سفر سه روزه کمیسیون و برنامه های آتی به استان خراسان رضوی ارائه کرد و با اشاره به شرایط منطقه و تلاش دشمنان برای نا امن سازی در کشور گفت خدا را شکر می کنیم که ایران اسلامی یکی از امن ترین کشورهای دنیاست، منتهی با توجه به انتشار تروریسم در کشورهای مختلف، باید همه توان و امکانات خود را به کار بگیریم تا این امنیت حفظ شود. آمریکایی ها امروز از هر ظرفیت خود استفاده می کند و علیه ملت ما توطئه می کند از جمله مصوبه اخیر کنگره آمریکا، ضرورت دارد که ما هم همه امکانات خود را به کار بگیریم. البته مجلس ان شاءالله با مصوبه خود جواب دندان شکنی به آمریکایی ها خواهد داد ولی همه دشمنان ما بدانند که توان جمهوری اسلامی بیش از اینها است و قطعا همه نقشه های دشمن را خنثی خواهیم کرد و به خودشان برخواهیم گرداند.

نماینده مردم ورامین در مجلس تصریح کرد: در ادامه جلسه آیت الله رئیسی تولیت محترم استان مقدس ضمن خوش آمد گویی به اعضای کمیسیون گفت که مساله امنیت، مساله ای راهبردی برای نظام و کشور است و الحمدالله که ملت و کشور ما از این نعمت در حد اعلی برخوردارند علیرغم همه توطئه ها و نقشه های دشمن محور قدرت ملی جمهوری اسلامی نیز مردم و حضور آنان در صحنه است. مهمترین مولفه قدرت جمهوری اسلامی ملت مومن و متدین ایران اسلامی است و باید به مسائل و مشکلات و مطالبات آنها توجه کرد و در کنار آن تقویت بنیه دفاعی و موشکی باید مورد توجه قرار گیرد ما بنیه دفاعی و موشکی را برای جنگیدن نمی خواهیم بلکه برای نجنگیدن می خواهیم چرا که استراتژی ما دفاعی است و تقویت بنیه دفاعی و موشکی با هدف بازدارندگی صورت می گیرد.

نقوی حسینی ادامه داد: ریئسی با اشاره به حضور رزمندگان ما و سپاه در عرصه های مختلف دفاع در داخل و خارج کشور گفت که باید این مساله حمایت و تقویت شود و هر گونه سخن و موضعی که موجب تضعیف آنان شودو، برخلاف امنیت ملی و منافع ملی کشور است. ایشان در ادامه با یادآوری خاطره شهدای این ایام، شهید بهشتی و سایر شهدای ترور گفت دشمن همان دشمن اوایل انقلاب و دهه شصت است فقط تاکتیک ها عوض شده است. تروریسم تکفیری و صهیونیستی همان تروریسم ده شصت است. روش های عوض شده و ان شاءالله این تروریسم هم نابود خواهد شد و ریشه آن خشکانده خواهد شد. ادعای جمهوری اسلامی این است که مدنیت اسلامی می تواند سعادت بشری را در این دنیا و آن دنیا تضمین کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: در ادامه کریمی قدوسی، نقوی حسینی، جمالی و کواکبیان به اظهار نظر پرداختند.

جلسه مشترک با شورای تامین استان خراسان رضوی

وی همچنین در خصوص جلسه مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و شورای تامین استان خراسان رضوی هم اظهار داشت: در این جلسه ابتدا معاون سیاسی استانداری توضیحاتی پیرامون مسائل کلی استان اعم از جمعیت، موضوعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه کرد. در ادامه جلسه مدیرکل اطلاعات استان، فرمانده نیروی انتظامی استان، فرماندهی مرزبانی استان، فرمانده قرارگاه ثامن الائمه (ع) خراسان، فرمانده قرارگاه ارتش جمهوری اسلامی در استان، دادستان مرکز استان و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان گزارشی از موضوعات و فعالیت هیا حوزه مربوط به خود را ارائه کردند.

این نماینده مجلس افزود: مبانی امنیتی استان، ظرفیت های کمک کننده به حوزه امنیتی استان، تهدیدات امنیتی، مسائل و موضوعات مرزبانی و مرزها، اتباع و نحوه مدیریت آنها، حاشیه نشینی مشهد دلایل، مشکلات آن که مشکلات موسسات مالی که دچار مشکل شده اند، ضرورت تقویت بنیه دفاعی، انتظامی و مرزبانی، اشکالات و نواقض قانون به ویژه در آیین نامه دادرسی مصوب سال ۹۲ مهمترین محورهای مطرح از سوی مقامات مذکور بود.

نقوی حسینی گفت: در این جلسه که با حضور بروجردی رئیس کمیسیون، جمالی، کریمی قدوسی، کواکبیان، فلاحت پیشه، چنارانی، نانواکناری، رضایی و نوریان، نقوی حسینی و برزگر از اعضای کمیسیون حضور داشتند، بروجردی رئیس کمیسیون از استاندار محترم، اعضای شورای تامین استان و سرکار خانم چنارانی که موجب توفیق حضور شد تشکر کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: با توجه به شرایط جدید باید طراحی نوین امنیتی جدید برای حفظ امنیت ملی کشور و کلیه دستگاه ها، مراکز تجمع جمعیتی و اماکن عمومی صورت پذیرد، دوم اینکه باید منشا تروریسم و مراکز تروریسم پروری را خشکاند، چون تروریسم پرورده چنین مراکزی است. سوم اینکه امنیت آب و توزیع عادلانه آن هم است. کمیته امنیت آب در کمیسیون امنیت ملی نیز با همین هدف تشکل شد و بالاخره امنیت سایبری.

وی ادامه داد: بروجردی با بیان اینکه علیرغم همه توطئه ها، تهدیدات و اقدامات امنیت زدای دشمنان، جمهوری اسلامی از پایدارترین امنیت برخوردار است گفت که نباید اجازه دهیم حتی یک حادثه هم رخ دهد.

این نماینده مجلس اظهارداشت: همچنین در ادامه جلسه فلاحت پیشه، کواکبیان، چنارانی، برزگر و جمالی و نوریان اظهارنظر کردند و به جهت فرصت کم امکان اظهار نظر بقیه اعضا فراهم نشد و در بخش انتهایی جلسه استاندار استان ضمن خیرمقدم به اعضای کمیسیون و تشکر از حضور آنها درخواست کرد که گروه های تخصصی از کمیسیون به استان سفر کنند و مسائل را جزیی تر پیگیری کنند و ادامه داد که خدا را شاکریم علیرغم همه این تهدیدات و مسائل سوء و حاد امنیتی منطقه، جمهوری اسلامی دارای امنیتی کم نظیر است. حساسیت های امنیتی در شرایط فعلی تغییر کرده و مردم حتی یک اتفاق غیرامنیتی را هم تحمل نمی کنند.

نقوی حسینی افزود: استاندار با بیان اینکه الحمدالله در استان خراسان رضوی، اهل سنت همراه، طرفدار نظام و انقلاب هستند و در کنار شیعیان و با آرامش زندگی می کنند گفت که ما تلاش کردیم مشکلات ساختاری و حقوقی موسسات مالی و پولی و اقتصادی مثل پدیده را حل کردیم ولی برخی نیازمند اصلاح قوانین است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطرنشان کرد: لازم به توضیح است که خانم چنارانی نماینده مردم نیشابور و میزبان کمیسیون در این جلسه گفت که یکی از تهدیدات امنیتی مشکلات کارخانجات و صنایع است از جمله کارخانه کارتن پاژ که معضلات شدیدی ایجاد کرده است که باید استان همت کند و آن را حل نماید.