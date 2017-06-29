دولت روند «دو قطبی سازی» عرصه سیاسی کشور را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی هفت دانشگاه کشور طی اطلاعیه ای نسبت به حواشی بوجود آمده در عرصه سیاسی کشور پس از عید سعید فطر، واکنش نشان دادند.

متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

امروز و با توجه به اتفاقات اخیر در فضای سیاسی کشور و تلاش کاسبان سیاسی برای ملتهب نگه داشتن فضا، آنچه بیش از همه از مسئولین محترم انتظار می‌رود آن است که برای عملی شدن وعده های محقق نشده به ملت ایران مجدانه تلاش نمایند و همه ی مسئولان دولتی و غیر دولتی هر مسأله ی فرعی که موجب منحرف شدن مسیر اصلی خواسته های به حق مردم می‌باشد را از دستور کار خارج کنند. در این میان مسئولین دولتی که با اتکا به رای مردم در این جایگاه قرار گرفته اند بیش از همه موظف به انجام تکلیف خویش می‌باشند و در این راه بایستی از تذکر و راهنمایی تک تک افراد جامعه استفاده کرده و آنها را مورد توجه ویژه قرار دهند. دانشجویان و نخبگان انقلابی جامعه موتور محرک پیش‌برنده نظام اسلامی هستند و در برابر انتقادات آنان نه با تحکم که دلسوزانه باید برخورد کرد.

در این باره لازم است چند نکته را متذکر می‌شویم:

۱.مردم فهیم ایران پس از خلق حماسه‌ای دیگر در انتخابات سال ۹۶، اکنون متوقع اند رئیس جمهور منتخب همانگونه که در روزهای منتهی به انتخابات، تلاش خود را چندین برابر کرده و روزانه درحال افتتاح پروژه‌های جدید بود، این روزها هم کمر همت بندد به رفع بیکاری و تمام هم و غم خویش را صرف تولید و اشتغال برای جوانان گرداند؛ نه آنکه هر روز جامعه را به چالشی جدید دعوت کرده و تمرکزها را از مسائل اصلی جامعه منحرف سازد. مردم خواسته های به حقی در زمینه بهبود معیشت شان دارند که باید اجرا شود و شخص رئیس جمهور را مخاطب بایدهای خود می‌دانند. همه آن ۴۱ میلیون نفری که پای صندوق های رأی آمدند، امیدی جز صلاح و پیشرفت ایران عزیز نداشته اند و اکنون همگان انتظار دارند رئیس جمهور متتخب رییس جمهور همه مردم باشد و آستین هایش را برای رفع نیاز های اساسی همه اقشار مردم بالا بزند و بالاخص و با در نظرگرفتن دقیق محرومین و مستضعفان و ولی نعمتان اصلی انقلاب، فرصت خدمت را غنیمت شمارند.

۲. رئیس جمهور منتخب مردم نسبت به اظهارات علنی خود و خواست عمومی حساس باشد؛ نمی‌شود از لسان ریاست جمهوری در ابتدای مسئولیت شنیده شود «پناه می‌برم به خدا از بستن دهان مخالفین» و جملاتی بسیار با این مضمون و در عمل کوچکترین انتقادات از سوی نمایندگان مردم و دانشجویان با برخوردهای گازانبری و سخت همراه گردد و صفات و الفاظ ناپسند به آنها داده شود. مگر جز این است که وظیفه روشنگری و مطالبه خواسته های مردم بر دوش تشکلهای دانشجویی و نخبگان جامعه است!؟ این مطالبه گری و روشنگری از آنجایی که بر محور خواسته های مردم میباشد بر روی دوش تک تک موثرین جامعه میباشد و در این مسیر فرقی میان مراجع و دانشجویان و روحانیون و شعرا و مادحین اهل بیت عصمت و طهارت نیست. انتظار می‌رود که رییس جمهور محترم نه تنها خود با سعه صدر با این انتقادات سازنده و روشنگری ها که بازوی کمک کننده دولت در پیش برد اهداف وی است برخورد نماید که در دولت جدید نیز از افرادی استفاده کند که حقا به مردم و نمایندگان آنها و نخبگان انقلابی و جوانان حزب اللهی اعتماد و ایمان داشته و نه آنکه آنها را سدی در برابر پیشرفت ها دانسته و هر روز با توهین و برچسبی آنها را خطاب کند.

۳. در جریان انتخابات و متاسفانه تا امروز، مکرر شاهد حملات مستقیم برخی مسئولین به نیروها و نهادهای انقلابی بودیم و لازم می‌دانیم بگوییم ای کاش مسئولین عالی رتبه به جای پرخاش و سخن راندن های بی‌اساس درباره نهاد های انقلابی و انقلابیون، قدری هم به دشمنان قسم خورده ملت ایران، آمریکای جنایتکار واکنش نشان می‌داند که هر روز با وضع تحریم های جدید و زیرپا نهادن تعهداتش در برجام، زندگی را برای مردم شریف ایران سخت تر می‌کند. بدانند آنچه در یاد مردم خواهد ماند دشمنی آمریکا و سکوت مسئولین و درعوض جنجال آفرینی های پوچ آنها در داخل است. امروز لازم است که نه تنها دولت که مجلس شورای اسلامی و کمیته نظارت بر برجام هرچه سریعتر در برابر نقض صریح برجام موضع رسمی و شفاف گرفته و اقدام متقابل در این راستا را انجام دهند. با فشار ایمیلی و توییتری قطعا حقوق پایمال شده مردم استیفا نمی‌گردد.

۴.برای بار چندم ذکر این نکته را واجب می‌دانیم که نقد سازنده و طبیبانه موجب صلاح و از سر خیر خواهی است و حقوق شهروندی که دولت محترم مدعی سرسخت آن میباشد، حکم می‌کند که با منتقدین با زبان عتاب سخن نگوید و از جناب آقای روحانی و مسئولین دولتی مطالبه میکنیم در برابر رسانه های کثیف و پلید خارجی و برخی رسانه های داخلی که دائما بر طبل تفرقه و تخریب میکوبند، موضع صریح و شفاف گرفته و به جای بازی در زمین آنان و تخریب روزانه جوانان انقلابی، از ادامه این روند دو قطبی سازی و تفرقه افکن و پرداختن به مسائل گمراه کننده جامعه خودداری نمایند.

۵. تریبون های رسمی جمهوری اسلامی محلی برای روشنگری و تبیین مسائل روز و آرمان‌های انقلاب اسلامی و مکانی برای فریاد زدن مطالبات مردم محروم و مستضعف جامعه میباشد. در این میان تریبون نماز جمعه و نمازهای باشکوه عید فطر و قربان نیز از این مسأله مستثنی نمی‌باشد. پرداختن به رویدادهای روز جامعه و مشخص نمودن دقیق تحرکات و نفوذ دشمن و هم چنین بیان خواسته های مردم و مطالبات از مسئولین نظام در هر رده و جایگاه، رسالتی است که بر دوش این نهاد مقدس از سوی امام خمینی و امام خامنه ای گذاشته شده است. از همین رو بسیج دانشجویی از ستاد نماز جمعه که گام پر برکتی در جهت احیای این سنگر انقلاب اسلامی و ماهیت روشنگرانه نماز جمعه و عید با دادن تریبون به افراد انقلابی برداشته است، قدردانی کرده و قویا اعلام می‌داریم جنبش دانشجویی و مردم انقلابی و فهیم ایران اسلامی از این دست اقدامات انقلابی حمایت خواهند کرد و منتظر تداوم و استمرار آن خواهند بود. از همین رو بسیج دانشجویی آمادگی خود را جهت حضور در نمازهای جمعه سراسر کشور و در مناطق مختلف جهت تبیین مسایل روز و روشنگری برای ملت شریف ایران اعلام میدارد.

والسلام علی من التبع الهدی

بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی

بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام

بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت

بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی

بسیج دانشجویی دانشگاه امیر کبیر

بسیج دانشجویی دانشگاه شریف