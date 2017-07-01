مسابقات قهرمانی موتور کراس خراسان رضوی در گناباد برگزار شد

حسین محمدنژاد در گفتگو با خبرنگار مهراظهار کرد: این دوره از مسابقات به مدت یک روز در محل پیست موتور سواری گناباد با حضور ۴۳ موتور سوار از سراسر استان برگزار شد.

وی ادامه داد: این مسابقات در چند کلاس مختلف برگزار و پس از رقابتی نفس گیر قهرمانان هر کلاس مشخص شدند.

محمد نژاد افزود: خوشبختانه مردم گناباد و شهرهای اطراف استقبال بسیار خوبی از این مسابقات داشتند.

شایان ذکر است در پایان این مسابقات در کلاس ۶۵ سی.سی نوید خزایی و امیرعلی خزعل هر دو از مشهد و سید محمد جمیلی از گناباد به ترتیب نفرات اول تا سوم شدند.

در کلاس ۸۵ سی.سی سیما تقی پور از مشهد اول شد و پیمان صنعتی از تربت حیدریه و وحید خزاعی پور از مشهد بر سکوهای دوم و سوم جای گرفتند.

پوریا نجوی و روح الله قطبی از گناباد نیز در کلاس ۲۵۰ سی.سی حائز رتبه های اول و دوم شدند و حجت حسینی از مشهد رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

همچنین در کلاس ۴۵۰ سی.سی علی برزوزاده از گناباد در سکوی نخست جای گرفت و اکبر بروشکی و حامد جوادی هر دو از مشهد دوم و سوم شدند.

در کلاس ۲۵۰ سی.سی پیشکسوتان نیز مرتضی حرمی باف از مشهد اول، مهدی اسدی از گناباد دوم و احمد پیوندی از مشهد سوم شد.

در کلاس ۴۵۰ سی.سی پیشکسوتان نیز سعید تقی پور از مشهد، محمد رضا دانایی از گناباد و جمال لطفی زاده از مشهد به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.