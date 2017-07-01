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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۹:۰۶

مسابقات قهرمانی موتور کراس خراسان رضوی در گناباد برگزار شد

مسابقات قهرمانی موتور کراس خراسان رضوی در گناباد برگزار شد

گناباد-  رئیس هیئت موتورسواری گناباد گفت: مسابقات موتور کراس قهرمانی خراسان رضوی جام شهدای ترور ۱۷ خرداد ۹۶ با حضور ورزشکارانی از شهرستان های استان در پیست موتور سورای گناباد برگزار شد.

 حسین محمدنژاد در گفتگو با خبرنگار مهراظهار کرد:  این دوره از مسابقات به مدت یک روز در محل پیست موتور سواری گناباد با حضور  ۴۳ موتور سوار از سراسر استان برگزار شد.

وی ادامه داد: این مسابقات در چند کلاس مختلف برگزار و پس از رقابتی نفس گیر قهرمانان هر کلاس مشخص شدند.

محمد نژاد افزود: خوشبختانه مردم گناباد و شهرهای اطراف استقبال بسیار خوبی از این مسابقات داشتند.

شایان ذکر است در پایان این مسابقات در کلاس ۶۵ سی.سی نوید خزایی و امیرعلی خزعل هر دو از مشهد و سید محمد جمیلی از گناباد به ترتیب نفرات اول تا سوم شدند.

در کلاس ۸۵ سی.سی سیما تقی پور از مشهد اول شد و پیمان صنعتی از تربت حیدریه و وحید خزاعی پور از مشهد بر سکوهای دوم و سوم جای گرفتند.

پوریا نجوی و روح الله قطبی از گناباد نیز در کلاس ۲۵۰ سی.سی حائز رتبه های اول و دوم شدند و حجت حسینی از مشهد رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

همچنین در کلاس ۴۵۰ سی.سی علی برزوزاده از گناباد در سکوی نخست جای گرفت و اکبر بروشکی و حامد جوادی هر دو از مشهد دوم و سوم شدند.

در کلاس ۲۵۰ سی.سی پیشکسوتان نیز مرتضی حرمی باف از مشهد اول، مهدی اسدی از گناباد دوم و احمد پیوندی از مشهد سوم شد.

در کلاس ۴۵۰ سی.سی پیشکسوتان نیز سعید تقی پور از مشهد، محمد رضا دانایی از گناباد و جمال لطفی زاده از مشهد به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.

کد مطلب 4017713

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