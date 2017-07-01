تندیس علی معلم به جشن حافظ اضافه شد/ افزایش تعداد جوایز

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هفدهمین جشن حافظ صبح امروز دهم تیرماه با حضور آذر معماریان و امید معلم همسر و پسر زنده یاد علی معلم در دفتر مجله «دنیای تصویر» برگزار شد.

آذر معماریان در این نشست گفت: همه می دانیم که بنیانگذار این جشن علی معلم بود؛ مردی که دانش او در سینمای جهان غبطه برانگیز بود. من طی ۱۶ سالی که با او کار کردم همیشه سمت تهیه کنندگی و مدیر اجرایی جشن را داشتم و امسال هفدهمین جشن را بدون حضور علی معلم اما با انرژی او شروع می کنیم.

وی افزود: امسال به جای پدر، پسر یعنی امید معلم تهیه کنندگی و دبیر اجرایی جشن را به عهده دارد که امیدوارم مثل سال های گذشته این دوره هم شاهد جشن خوب و موردپسند از سوی مردم و هنرمندان باشیم.

در ادامه این نشست امید معلم عنوان کرد: امسال برای ما سال سختی بود چون پدر در کنار ما حضور ندارد اما مهمترین نکته ای که باعث شد برگزاری جشن حافظ را ادامه دهیم این بود که این جشن برآمده از مردم و برای مردم است و همواره تاکید پدرم بر این بود که جشن حافظ تعریف ویژه ای دارد و باید بر پایه نظر مردم برگزار شود. در داوری ها هم همیشه این نکته لحاظ می شد که فیلم هایی که در داوری ها به آنها توجه شده مورد پسند مردم قرار گرفته است یا خیر.

معلم عنوان کرد: ما تلاش کردیم در داوری های امسال رویکرد پدر را حفظ کنیم و سیاستگذاری های ما بر مبنایی استوار باشد که رویکرد پدر در آن لحاظ می شد. نکته دیگر این است که جشن حافظ تنها جشن خصوصی ایران است و پایگاه مردمی دارد و در عین حال کمک کننده به جشن های دولتی مانند جشنواره فیلم فجر و مکمل آن است.

وی درباره پوستر جشن حافظ بیان کرد: ما امسال در پوستر جشن از نماد کبوتر سفید استفاده کردیم زیرا پدرم همیشه به نماد و کت و شلوار سفید معروف بود. ضمن اینکه این نماد به این موضوع اشاره دارد که پدرم از بعد جسمانی خارج و وارد بعد روحانی شده است. نکته دیگری که در طراحی این پوستر به آن توجه شد این بود که امروز سایه جنگ در تمام دنیا وجود دارد و از آنجایی که کبوتر سفید نماد صلح است ما خواستیم از زبان سینما استفاده کنیم و بگوییم که جهان بیشتر به سمت صلح برود.

معلم با اشاره به افزایش تعداد نامزدهای جوایز در چند بخش اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال تعداد آثار زیاد بود ما تصمیم گرفتیم تعداد جوایز را در چند بخش افزایش دهیم تا حق کسی ضایع نشود. در بخش بهترین فیلم با افزایش تعداد نامزدها روبه رو هستیم که به ۱۰ نفر رسیده است. امسال تندیس ویژه ای هم به جشن حافظ اضافه شده که به نام علی معلم نام گرفته است. این تندیس ویژه یه یک ایرانی داده می شود که در سطح ملی کار ویژه ای انجام داده باشد. البته این تندیس لزوما مربوط به بخش فرهنگ نیست زیرا پدر من در بخش های مختلفی تاثیرگذار بود از همین رو جایزه را به فردی می دهیم که در سطح ملی موثر بوده باشد.

وی بیان کرد: امسال در بخش یک عمر فعالیت نوشتاری از شهرام جعفری نژاد به واسطه فعالیت هایش قدردانی می شود. ما سال گذشته این تندیس را نداشتیم اما امسال به جشن حافظ اضافه شد. امسال جایزه ای به تدوین خوب آثار می دهیم که سال گذشته این بخش با عنوان دستاوردهای فنی و هنری وجود داشت که شامل رشته های مختلف از جمله گریم و ... می شداما امسال تصمیم داوران در این بود که بخش تدوین جدا و به شکل تخصصی جایزه بدهیم.

معلم عنوان کرد: امسال نیز مثل سال های گذشته نامزدهای بخش های مختلف را به مرور عنوان می کنیم. تاریخ جشن هم اوایل مرداد خواهد بود اما به دلیل اینکه تاریخ قطعی و مشخص نشده هنوز اعلام نمی کنیم و درباره مکان جشنواره هم هنوز به قطعیت نرسیده ایم.

امسال بیش از ۱۰۰ فیلم مورد داوری قرار گرفته و نکته مهم این است که جشن حافظ مثل جشنواره فیلم فجر نیست زیرا ما اکران های سال را می بینیم و داوران با تمرکز بیشتری می توانند آثار را مورد ارزیابی قرار دهند دبیر اجرایی جشن حافظ با اشاره به بخش های مختلف این جشنواره گفت: جشن حافظ دو بخش اصلی شامل سینما و تلویزیون دارد و در این دو بخش جوایزی به آثار تعلق می گیرد، نحوه داوری ها به این صورت است که به آثاری توجه می شود که از ابتدای عید تا انتهای اسفند ماه ۹۵ تولید شده باشد.

معلم در ادامه درباره حواشی که سال گذشته برای جشن حافظ ایجاد شده بود، گفت: جشن ما سال گذشته حواشی داشت اما این حواشی ربطی به خود جشن نداشت. جشن حافظ بیشتر از هر جشن دیگری بیشتر به مضامین شرعی و مذهبی اشاره دارد. مادر من هر سال به این نکته تاکید می کند و من فکر نمی کنم در هر جشن دیگری به این میزان به حجاب تاکید شود. بر همین اساس می توانم بگویم حواشی سال گذشته مربوط به جشن نبود با این وجود امسال تاکید ویژه ای بر این امر می کنیم و تلاش داریم مشکلی پیش نیاید.

وی درباره مهمانان این دوره از جشن گفت: همه از مقامات لشگری و کشوری گرفته تا هنرمندان به جشن ما دعوت می شوند اما اینکه چه کسانی حضور داشته باشند مربوط به این می شود که آیا آنها دوست دارند به این جشن بیایند یا خیر. بنابراین ما تاکید ویژه ای بر حضور شخصی بر جشن نداریم مگر مهمانی باشد که مربوط به سینما باشد. اصلا باید بگویم که ما در داروی ها و عملکردمان همواره فراجناحی عمل کردیم و همیشه استانداردهای سینما مدنظر ما بوده است.

تهیه کننده جشن حافظ بیان کرد: تعداد داوران امسال ۱۳ نفر است و مثل سال های گذشته در روز جشن اسامی آنها اعلام می شود. باید این نکته را هم بگویم که در همه بخش ها با کمک عزیزان چه در سازمان سینمایی و چه در بخش انتظامی مثل سال گذشته با همکاری خوبی مواجه بودیم و مشکل خاصی برای ما ایجاد نشد اما در عین حال استقلال جشن را هم حفظ کردیم.

وی در پایان گفت امسال بیش از ۱۰۰ فیلم مورد داوری قرار گرفته و نکته مهم این است که جشن حافظ مثل جشنواره فیلم فجر نیست زیرا ما اکران های سال را می بینیم و داوران با تمرکز بیشتری می توانند آثار را مورد ارزیابی قرار دهند.