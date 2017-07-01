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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۱

صبح امروز صورت گرفت؛

تجمع دوباره اساتید پیام نور در اعتراض به تغییر اساسنامه دانشگاه

تجمع دوباره اساتید پیام نور در اعتراض به تغییر اساسنامه دانشگاه

جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور در اعتراض به طرح تغییر اساسنامه این دانشگاه در محل مسجد این دانشگاه دوباره تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این اعضای هیات علمی معترض سپس به طرف حوزه‌ ریاست دانشگاه راهپیمایی کرده و از «علی اصغر رستمی ابوسعیدی» رئیس دانشگاه پیام نور خواستند تا پیام اعتراض آنها را به گوش دست ‌اندرکاران در وزارت علوم برساند.

در چند روز گذشته مباحثی مبنی بر طرح وزارت علوم برای تغییر اساسنامه دانشگاه پیام نور منتشر شده که باعث ایجاد نگرانی‌ها و اعتراض‌هایی در میان کارکنان و دانشجویان این دانشگاه شده است.

به گزارش مهر، یک مقام مسئول در وزارت علوم دراین خصوص گفت: در راستای ارتقاء موسسات آموزش عالی در برخی از موارد، براساس نیازها، ضرورت ها، اهداف و توسعه دانشگاه ها و یا تغییر ماموریت آنها نیاز به تجدید نظر در مواد اساسنامه وجود دارد.

وی ادامه داد: مطابق اختیارات قانون اقدامات لازم و مقتضی انجام می پذیرد. این امر به صورت طبیعی در ادوار مختلف در اغلب دانشگاه ها بارها و بارها انجام گرفته است.

بنابراین گزارش، وزارت علوم تاکنون در چند مرحله به دنبال تغییر اساسنامه دانشگاه پیام نور بوده است و طی هر مرحله با توجه به عدم موضوعیت و عدم طرح در ارکان دانشگاه از دستور خارج شده است.

کد مطلب 4018113
زهرا سیفی

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