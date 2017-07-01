به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهم تیرماه امسال با گذشت یک دهه از عمر شبکه پرس تی وی، نخستین شبکه خبری ۲۴ ساعته انگلیسی زبان در خانواده بزرگ رسانه ملی، این شبکه وارد یازدهمین سال فعالیت خود می‌شود. این مناسبت طی مراسمی در هفته جاری گرامی داشته خواهد شد.

پرس تی وی پس از تقریباً چهار ماه پخش آزمایشی در ۱۱ تیر سال ۱۳۸۶ (سوم ژوئیه ۲۰۰۷) فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. شاید این تعبیر روزنامه جروزالم پست در تحلیلی که در همان ایام به مناسبت آغاز به کار شبکه ماهواره‌ای پرس تی‌وی منتشر کرد، تعبیری گویا از نگاه جبهه معارض ایران به پرس تی وی باشد؛ جروزالم پست از این شبکه به عنوان «آخرین سلاح ایران به زبان انگلیسی» یاد کرده و هدف از تأسیس پرس تی‌وی را «مقابله به مثل دولت ایران در برخورد با رسانه‌های غربی» عنوان کرده بود.

پرس تی وی با بهره گیری از خبرنگاران متبحر ایرانی و بومی مناطق مختلف جهان، ماموریت انتشار «خبر از نگاهی نو» را با هدف گذاری پخش برای شهروندان اروپا، آمریکا و سایر نقاط جهان برنامه‌ریزی کرد و در هدف‌گذاری محتوایی خود، مقابله با سلطه رسانه‌های غربی در حوزه خبر و برنامه سازی و همچنین ایجاد پل ارتباطی با ملل دنیا و معرفی بدون واسطه سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران را سرلوحه قرار داد. به همین منظور با اینکه پایگاه اصلی این شبکه در تهران است، اما خبرنگاران مقیم بسیاری در نقاط استراتژیک و مهم جهان مستقر کرده‌ که شماری قریب به ۵۰ تن از آنها به شکل مداوم و روزانه به ارسال اخبار و تهیه گزارش‌های خبری متنوع همزمان با رخدادهای گوناگون می‌پردازند.

جدول برنامه‌های این شبکه علاوه بر بخش‌های خبری متعدد و زیرنویس مستمر اخبار و رویدادها، با برنامه‌های گفتگو محور، مستندها و دیگر ساختارهای برنامه‌سازی طراحی می‌شود و مخاطبان پرس تی وی علاوه بر دریافت جدید ترین اطلاعات از رویدادها و تحولات جهان، به تحلیل‌ها از وقایع روز و جریانات مختلف دسترسی پیدا می‌کنند.

برنامه سازی در پرس تی وی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی انجام می‌شود و مجریان این برنامه‌ها عمدتاً از شخصیت‌های مطرح حوزه‌های کلی مورد پردازش برنامه‌ها هستند.

وب­سایت انگلیسی پرس تی وی که چند ماه قبل از آغاز رسمی پخش تلویزیونی شبکه آغاز به کار کرد، کوشیده مکمل پوشش خبر تلویزیونی و جوابگوی نیاز مخاطب به برقراری ارتباط از طریق محصولات و امکانات فناوری ارتباطی روز از قبیل تحولات سریع در عرصه تلفن همراه و ابتکار راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی و ایجاد زمینه‌های تکنولوژیک تعامل با رسانه در سهل ترین و سریع ترین و کم هزینه ترین شکل ممکن باشد.

وب سایت این شبکه بخش اخبار به زبان فرانسوی را نیز به امکانات خود افزوده است و امیدوار است با فراهم شدن شرایط مطلوب، در آینده کانال فرانسوی زبان شبکه پرس تی وی هم راه اندازی شود.

بر اساس آمارگیرها، بیشتر مخاطبان شبکه پرس تی وی را مخاطبان آمریکایی، انگلیسی، هندی، پاکستانی، نیجریه‌ای و شهروندان عربستان سعودی تشکیل می‌دهند.

شبکه پرس تی وی با پوشش اخبار مقاومت علیه اشغالگران خارجی در خاورمیانه؛ توجه خاصی به افشاگری رسوایی‌های دولت‌های غربی مدعی حقوق بشر و دموکراسی در حمایت از رژیم‌های دیکتاتوری و مرتجع منطقه و جهان، همچنین سیاست‌های تفرقه افکنانه بین کشورهای مسلمان و مظلوم دنیا داشته و آنچه از ابتدای تاسیس آن با عنوان «نمایاندن آن روی دیگر سکه داستان‌ها» به عنوان ویژگی این شبکه عنوان شد، در عمل باعث شد تا در ۱۰ سال سپری شده از حیات پرس تی وی، این شبکه با انواع و اقسام سنگ اندازی‌ها و مانع تراشی‌ها بر سر راه پخش خود روبه رو شود. اما علیرغم همه این محدودیت‌ها، شمار بینندگان این شبکه ایرانی رو به فزونی است.

«پرس تی وی» در کنار «العالم»، «سحر»، «آی فیلم»، «الکوثر» و «هیسپان تی وی» یکی از شبکه‌های تلویزیونی معاونت برون‌مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و پس از العالم، دومین شبکه خبری ۲۴ ساعته غیر فارسی زبان است که در رسانه ملی تاسیس شده است.