به گزارش خبرگزاری مهر، در ماه مارچ گذشته توافق شد که رقم فسخ قرارداد نیمار با باشگاه فوتبال بارسلونا خود به خود در تاریخ یکم جولای افزایش پیدا کند. بر این اساس از امروز (شنبه) رقم فسخ قرارداد او که تا پیش از این ۲۰۰ میلیون یورو بوده است به ۲۲۲ میلیون یورو افزایش پیدا خواهد کرد تا تضمین محکم‌‎تری برای ماندنش در نیوکمپ در سال‌های پیش رو باشد.

همچنین این رقم ۱۲ ماه دیگر به ۲۵۰ میلیون یورو افزایش پیدا خواهد کرد و بعد از آن که او ۳ سال دیگر قرارداد دارد، رقم فسخ قرارداد افزایشی نخواهد داشت.

نیمار که با حواشی بسیار از تیم فوتبال سانتوس برزیل به بارسلونا پیوست در بازارهای نقل و انتقالات فصول گذشته مشتریان زیادی داشته که حاضر بودند پول هنگفتی برای داشتنش بپردازند. هرچند هوشیاری بارسلونا در بندی از قرارداد این بازیکن جدایی‌اش از تیم کاتالانی را سخت‌تر کرده است.