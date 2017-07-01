به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحمید خدری بعد از ظهر شنبه در نشست با ورزشکاران و مسئولان شهرستان دیلم اظهار داشت: تلاش می‌کنیم تا با برگزاری نشست‌های مستمر با اقشار مختلف نیازها و مشکلات آنها را شناسایی و سپس برای رفع آن تلاش کنیم.

وی اضافه کرد: شهرستان دیلم در زمینه‌های مختلف دارای ظرفیت‌های بالایی است که باید از این ظطرفیت‌ها بهترین استفاده را برای توسعه این شهرستان ببریم و همه مردم و مسئولان در این زمینه همراهی و همکاری داشته باشند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی بر لزوم حمایت همه مسئولان از ورزشکاران تاکید کرد و ادامه داد: مسئولان باید به این باور برسند که هزینه کردن در ورزش هدر رفت بودجه نیست بلکه نوعی سرمایه گذاری است.

حجت‌الاسلام خدری افزود: این قول را به ورزشکاران و ورزش‌دوستان شهرستان دیلم می‌دهیم که تیم والیبال شهرستان دیلم به عنوان نماینده استان در لیگ یک کشور حضور پیدا کند.

وی با بیان اینکه حمایت‌های ویژه‌ای برای نتیجه‌گیری مناسب این تیم خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: روز دوشنبه همراه با اعضای هیئت والیبال و اعضای شورای شهر یک نشست به منظور انجام مقدمات شرکت تیم والیبال شهرستان دیلم به عنوان نماینده استان در لیگ یک والیبال کشور با آقای داورزنی در تهران برگزار می‌کنیم.

این نشست با حضور رئیس هیات والیبال، اعضای شورای شهر، رئیس تربیت بدنی، رئیس دانشگاه آزاد، رئیس اداره آموزش و پرورش، رئیس هیات والیبال بانوان و سایر مسئولین برگزار شد.