۷۹۵ گیلانی به مراسم معنوی حج تمتع سال۹۶ اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن فعال عصر شنبه در همایش «اسرار و معارف حج و پاسخ به شهبات» که در مصلی شهرستان رشت برگزار شد، اظهار کرد: برای حج تمتع امسال ۷۹۵ زائر گیلانی اعزام می شوند.

وی با بیان اینکه این تعداد در قالب شش کاروان اعزام خواهند شد، افزود: در حال حاضر نیز مسائل مربوط به امور پزشکی حجاج در حال انجام است.

رئیس سازمان حج و زیارت گیلان با اشاره به ارسال مدارک مورد نیاز برای دریافت روادید حجاج گیلانی انجام شده است، گفت: خوشبختانه در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: تمام حجاج استان گیلان از طریق فرودگاه سردار جنگل رشت در قالب سه پرواز به فرودگاه جده اعزام می شوند.