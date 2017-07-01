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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۲۰:۵۸

رئیس سازمان حج و زیارت گیلان :

۷۹۵ گیلانی به مراسم معنوی حج تمتع سال۹۶ اعزام می شوند

۷۹۵ گیلانی به مراسم معنوی حج تمتع سال۹۶ اعزام می شوند

رشت- رئیس سازمان حج و زیارت گیلان از اعزام ۷۹۵ نفر گیلانی در قالب شش کاروان به مراسم معنوی حج تمتع سال ۹۶ از این استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن فعال عصر شنبه در همایش «اسرار و معارف حج و پاسخ به شهبات» که در مصلی شهرستان رشت برگزار شد، اظهار کرد: برای حج تمتع امسال ۷۹۵ زائر گیلانی اعزام می شوند.

وی با بیان اینکه این تعداد در قالب شش کاروان اعزام خواهند شد، افزود: در حال حاضر نیز مسائل مربوط به امور پزشکی حجاج در حال انجام است.

رئیس سازمان حج و زیارت گیلان با اشاره به ارسال مدارک مورد نیاز برای دریافت روادید حجاج گیلانی انجام شده است، گفت: خوشبختانه در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: تمام حجاج استان گیلان از طریق فرودگاه سردار جنگل رشت در قالب سه پرواز به فرودگاه جده اعزام می شوند.

کد مطلب 4018611

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