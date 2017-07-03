فازهای تکمیلی پروژه بهسازی سطح پیرامونی برج آزادی به سرانجام رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جاوید با بیان آنکه طی فازهای مختلف پروژه بهسازی سطح پیرامونی برج آزادی به منظور دستیابی به بالاترین سطح اطمینان از وضعیت آب بندی، از ۳ لایه ایزوگام و یک لایه فوم فشرده (XPS) استفاده شده است، یادآور شد: در این پروژه حدود ۱۴ هزار مترمربع از سطح پیرامونی برج آزادی، پس از اصلاح شیب، مورد اجرای عملیات عایق‌بندی قرار گرفته و در نهایت زیر پوشش نهایی سنگفرش رفته است.

وی سطح عایق‌های رطوبتی به کاررفته در این پروژه را حدود ۴۲هزار مترمربع ذکر و اضافه کرد: بر اساس طراحی‌های انجام شده، محافظت از لایه‌های آب بند و نیز ایجاد یک لایه عایق حرارتی از طریق فوم فشرده (XPS) صورت گرفته است. به این منظور بیش از ۱۰ هزار مترمربع فوم فشرده در پروژه بهسازی سطح پیرامونی برج آزادی به کار رفته است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، به کارگیری بیش از ۶۴۰۰ مترمربع سیستم بام سبز (Roof Garden) به جای چمن کاری سنتی را از دیگر شاخصه‌های فنی پروژه بهسازی سطح پیرامونی برج آزادی دانست و یادآور شد این سیستم مدرن علاوه بر بهینه‌سازی مصرف آب، زهکشی و هدایت آبهای سطحی، وظیفه محافظت از سازه زیرین برج آزادی در برابر رطوبت را بر عهده دارد.

پروژه بهسازی و آب بندی کامل سقف فضاهای فرهنگی زیر میدان آزادی، یکی از اولویت‌های شهرداری تهران طی سال‌های اخیر بوده است که مراحل نهایی آماده‌سازی جهت بهره‌برداری را طی می‌کند.