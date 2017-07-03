ایمنی مسافران مهمترین اصل در متروی تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر ،محمد احمدی بافنده در جلسه ای که با حضور مدیر و کارکنان مدیریت پیشگیری و مقابله با سوانح و بحران، مدیر سازماندهی و مطالعات منابع انسانی، مشاور مدیرعامل در حوزه پیشگیری و مقابله با بحران و سوانح، مدیر بازرسی و مدیر مرکز فرمان شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه برگزار شد گفت: شما قدرت تاکتیکی مترو تهران در مواجه با حوادث هستید و باید همواره در بهترین سطح آمادگی برای جمع آوری سوانح باشید.

وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به سطح ایده آل در مدیریت حوادث مترو باید سازمان‌دهی نیروی انسانی، تأمین تجهیزات و ارتقا دانش فنی مورد توجه بیشتری قرار گیرد افزود: در سال اخیر توانستیم پمپ‌ها و دستگاه‌های خوبی را برای امداد رسانی در مترو تهیه کنیم اما این کافی نیست و باید به سمت تکامل بیشتر تجهیزات هم در بعد کاری و هم در بعد امدادی حرکت کنیم.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران ارتقا دانش فنی را یکی از ارکان ایمنی در مترو برشمرد و تصریح کرد: دانش فنی هم با آموزش آکادمیک و هم با تجربه بدست می آید که خوشبختانه ما اکنون نیروهای متخصص و با تجربه‌ای را در این بخش در اختیار داریم.

دکتر احمدی بافنده در ادامه بر همکاری سازمان‌های امدادی شهر تهران با مترو تأکید و خاطرنشان کرد: سازمان‌هایی چون آتش‌نشانی و اورژانس باید تجربه و تجهیزات امدادرسانی در فضای خاص مترو را داشته باشند.

وی گفت: تاکنون جلسات هماهنگی و مانورهای عملیاتی زیادی بین مترو و این سازمان‌ها برگزار شده اما باید باز هم سطح این آمادگی‌ها و به‌خصوص تجهیزات مورد نیاز ارتقا یابد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران در ادامه به لزوم تعریف زنجیره مدیریت بحران در مترو اشاره کرد و گفت: باید وظیفه تک تک سازمان‌های امدادی و کارکنان مترو در هنگام حوادث تدوین شود تا هرکس مسئولیت خود را در این مواقع بداند.

احمدی بافنده در پایان از مدیران این شرکت خواست تا به سرعت نسبت به بازبینی و تدوین استانداردهای مدیریت بحران در مترو اقدام کند.