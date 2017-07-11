محمدرضا پوینده درباره واگذاری بنای تاریخی عمارت شترگلو کرمان به بخش خصوصی توسط این صندوق به خبرنگار مهر گفت: این عمارت تاریخی به بخش خصوصی واگذار شده بود اما مزایده آن ابطال می‌شود چون بخشی از آن یعنی یک پلاک براساس مصوبه دولت به صندوق واگذار شده بود. برخی از پلاک‌هایی که به آن متصل هستند در اختیار اداره میراث فرهنگی استان کرمان است.

وی گفت: اگر قرار باشد که تنها این یک پلاک را واگذار کنیم هم سرمایه‌گذار برای فعالیت در این عمارت پیدا نمی‌شود و هم اینکه سرمایه‌گذاری در این مجموعه برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد. سرمایه‌گذار می‌خواهد که همه بنا را مرمت کند و یک حا به بهره‌برداری برساند. مزایده این بنا برگزار و بخش خصوص نیز در آن برنده شده بود. ما نیز از استان خواستیم تا این مشکل را برطرف کند اما آن‌ها گفتند که براساس فرایند اداره کل، نمی‌توانیم این واگذاری را انجام دهیم بلکه باید به هیات دولت درخواست داده شود و آن‌ها اجازه واگذاری را بدهند. برخی مشکلات قانونی در این راستا وجود دارد که باید حل شود و هر زمانی که مصوبه گرفته شد در آن صورت ما می توانیم این مزایده را بار دیگر برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه کاربری این عمارت اقامتی پذیرایی و یا رویدادی فرهنگی است گفت: چند ماه پیش یک شرکت خصوصی در مزایده عمارت شرکت کرد و برنده شد ضمانت نامه هایی را نیز به ما تحویل داد اما اعلام کرد که یک پلاک توجیه اقتصادی ندارد. در این مسیر شرکت خصوصی حدود ۳۰ میلیون تومان برای گرفتن ضمانت و یا آگهی ضرر کرده و ما موظف هستیم براساس قوانین ابطال مزایده این پول را به بخش خصوصی برگردانیم.