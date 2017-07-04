تعیین تکلیف بدهی شهرداری با بیمه تکمیلی و پایه

به گزارش خبرنگار مهر، رحمتالله حافظی در جریان سیصدوپنجاه و هفتمین جلسه شورای شهر تهران اظهار کرد: در هفتههای اخیر مشکلاتی برای پرسنل شهرداری تهران در حوزه درمانی و مراجعه به بیمارستانها و مراکز درمانی به وجود آمده است.
وی تصریح کرد: بدهی شهرداری به بیمه تکمیلی و پایه مشکلاتی را برای پرنسل به وجود آورده است که امیدواریم هر چه سریعتر این مشکل برطرف شود.
رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران عنوان کرد: در دو هفته گذشته مشکلاتی را برای جامعه پزشکی متذکر شدم که مربوط میشود به تصمیمات اخیر وزارت بهداشت.
حافظی افزود: اگرچه شخص وزیر بهداشت انسان کارآمدی، پرتوان و قابل احترامی است اما متأسفانه برخی از افرادی که در کنار وی هستند به گونهای عمل میکنند که جای سؤال و پرسش دارد و به منزله پوست خربزه عمل میکنند.
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