تعیین تکلیف بدهی شهرداری با بیمه تکمیلی و پایه

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌الله حافظی در جریان سیصدوپنجاه و هفتمین جلسه شورای شهر تهران اظهار کرد: در هفته‌های اخیر مشکلاتی برای پرسنل شهرداری تهران در حوزه درمانی و مراجعه به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به وجود آمده است.

وی تصریح کرد: بدهی شهرداری به بیمه تکمیلی و پایه مشکلاتی را برای پرنسل به وجود آورده است که امیدواریم هر چه سریعتر این مشکل برطرف شود.

رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران عنوان کرد: در دو هفته گذشته مشکلاتی را برای جامعه پزشکی متذکر شدم که مربوط می‌شود به تصمیمات اخیر وزارت بهداشت.

حافظی افزود: اگرچه شخص وزیر بهداشت انسان کارآمدی، پرتوان و قابل احترامی است اما متأسفانه برخی از افرادی که در کنار وی هستند به گونه‌ای عمل می‌کنند که جای سؤال و پرسش دارد و به منزله پوست خربزه عمل می‌کنند.