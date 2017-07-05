کلنگ ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی پیش از ظهر امروز، عملیات اجرایی ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک در استان خوزستان، آغاز شد.

شروع ساخت این نیروگاه در راستای اجرایی شدن تفاهمنامه بین شرکت برق حرارتی و مپنا است.

نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک به منظور تولید چهار هزار و ۹۷۳ مگاوات نیروگاه با راندمان بالا شامل یک واحد گازی و یک واحد بخار به ظرفیت ۴۵۱ مگاوات است و در ساخت این نیروگاه از تکنولوژی کلاس F استفاده می شود.

ظرفیت واحد گاز نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک ۳۰۷ مگاوات و ظرفیت بخش بخار آن ۱۴۴ مگاوات است.

برای ساخت این نیروگاه ۲۵۰ میلیون یورو سرمایه گذاری درنظر گرفته شده و واحد گاز آن طبق پیش بینی های انجام شده در سال ۹۸ خواهد بود.

