کرمان ۶ هزار و ۵۴۴ شهید تقدیم نظام کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسنی سعدی پیش از ظهر شنبه در همایش «انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواک» که با حضور وزیر اطلاعات در تالار حافظ دانشگاه آزاد اسلامی کرمان در حال برگزاری است، اظهار داشت: استان کرمان شش هزار و ۵۴۴ شهید، ۱۹ هزار جانباز و هزار و ۲۸۴ آزاده را تقدیم به انقلاب اسلامی کرده است.

وی با اشاره به اینکه استان کرمان ۱۲۰ هزار رزمنده دارد، بیان کرد: کرمان یکی از هشت استانی بود که در دفاع مقدس لشکر مستقل داشت.

حسنی سعدی گفت: بانی و میزبان سفره امنیتی که امروز بر سر آن نشسته ایم شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان قهرمان هستند.