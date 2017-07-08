مدیریت بحران دارویی ۴ سال گذشته را نمی توان نادیده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فاطمه اطیابی در این نامه عنوان داشته است؛ زیر سئوال بردن مجاهدت های دکتر رسول دیناروند در ۴ سال اخیر برای حل بحران دارویی و ایجاد دسترسی مردم و به خصوص بیماران صعب العلاج به دارو که به راحتی نمی توان از آن گذشت.

در نامه این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران خطاب به دکتر علی عسگری رئیس سازمان صدا و سیما، آمده است: در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۹۶ که به موضوع انحصار در نحوه صدور مجوز داروخانه در کشور اختصاص داشت و قرار بود رئیس سازمان غذا ودارو و رئیس شورای رقابت که معتقد است برای تاسیس داروخانه نیازی به رعایت حد نصاب جمعیتی و فاصله نیست، نظرات خود را به بحث بگذارند. از ناجوانمردی دست اندرکاران برنامه همین بس که مجری و همه میهمانان برنامه همگی یک طرف و در مقابل رئیس سازمان غذا و دارو قرار داشتند. ولی از آن مهمتر سوءاستفاده یکی از شرکت کنندگان برنامه بود برای تخطئه و زیر سئوال بردن مجاهدت های دکتر رسول دیناروند در ۴ سال اخیر برای حل بحران دارویی و ایجاد دسترسی مردم و به خصوص بیماران صعب العلاج به دارو که به راحتی نمی توان از آن گذشت.

آقای اختراعی در این برنامه اعلام داشت که همسر دکتر دیناروند مجوز تولید انحصاری یک دارو را دریافت کرده است و این نشانه انحصار در نظام دارویی است. اینجانب دکتر فاطمه اطیابی همسر دکتر رسول دیناروند برای استحضار جنابعالی و تنویر افکار عمومی نکاتی را به اطلاع می رساند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.

اینجانب استاد تمام رشته فارماسیوتیکس و مدیر گروه نانو فناوری دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران و در زمره معدود دانشمندان ایرانی یک درصد جهانی هستم. در طول قریب به سه دهه فعالیت خود، صدها مقاله علمی در مجلات معتبر بین المللی منتشر نموده ام و ده ها دانشجوی دکترای حرفه ای و تخصصی داروسازی تربیت نموده ام. همچنین صاحب ده ها اختراع ملی و بین المللی در زمینه فرمولاسیون داروهای با فناوری بالا هستم. از حدود ۱۰ سال قبل در پاسخ به ندای مقام معظم رهبری در زمینه توسعه شرکت های دانش بنیان همانند بسیاری از همکاران و دانشمندان دارویی کشور اقدام به تشویق و ترغیب دانشجویان نخبه خود برای تاسیس شرکت های دانش بنیان نمودم. ۳ شرکت دانش بنیان عمدتاً در زمینه تحقیق، توسعه و تولید داروهای مخصوص بیماران صعب العلاج که همگی وارداتی بودند و تولید آنها نیازمند دانش فنی پیچیده از جمله نانو فناوری بود تاسیس نمودیم. تاسیس و شروع فعالیت این شرکت ها همگی مربوط به قبل از پذیرش مسئولیت توسط همسر اینجانب در وزارت بهداشت است. از سه شرکت فوق یکی بنام نانو تندیس با شکست روبرو شد و تعطیل است.

یکی دیگر از آنها بنام نانو دارو پژوهان در مراحل ابتدایی عرضه محصول تولیدی خود که یک نانو داروی ضد سرطان می باشد به بازار می باشد و شرکت سوم (نانو الوند) با توجه به اینکه شانس جذب سرمایه را زودتر از آن دو شرکت دیگر پیدا کرد تعدادی محصول ارزشمند دارویی را در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تولید می کند. همسر اینجانب دکتر رسول دیناروند در هیچکدام از شرکت های مذکور سهامدار نیستند و همچنین سهم اینجانب نیز در شرکت های مذکور سهم جزئی غیر مدیریتی است و در هیچکدام از شرکت های مذکور نیز نقش مدیریتی و یا عضو هیئت مدیره ای نداشته ام.

به نظر اینجانب هجمه ای که اخیرا نسبت به یک مدیر خوشنام و زحمتکش که بحران دارویی کشور را با اخلاص و تدبیر در مدت کوتاهی برطرف نمود و صدها میلیون دلار صرفه جویی ارزی ناشی از کاهش قیمت داروهای وارداتی و ایجاد محدودیت واردات داروهای مشابه تولید داخل برای کشور ایجاد نمود، هجمه به یک شخص نیست بلکه اینان می خواهند برای همیشه فاتحه تولید دانش بنیان را در این کشور بخوانند و کشور را کماکان به بیگانگان وابسته نگه دارند. انتظار می رود حضرتعالی که از افراد خوشنام و آگاه هستید جلوی تخریب چهره های زحمتکش و ارزشی کشور را بگیرید.