مدیر کل میراث فرهنگی تهران با شبکه سمن های میراث تفاهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره میراث فرهنگی استان تهران رجبعلی خسروآبادی مدیر کل میراث فرهنگی تهران در حاشیه امضای این تفاهم نامه که در آیین بزرگداشت جشن تیرگان برگزار شد گفت: سمن ها نماینده افکار عمومی و حلقه ارتباطی دولت با جامعه هستند و تقویت این حلقه موجب اعتمادسازی در بین مردم خواهد شد.

خسروآبادی گفت : بر اساس مفاد این تفاهم نامه نماینده شبکه سمن های میراثی تهران به عنوان دیده بان میراث فرهنگی استان در جلسات تصمیم ساز حضور خواهد داشت، همچنین سمن ها در تهیه پرونده ثبت ملی خانه های تاریخی، آموزش های عمومی در حوزه میراث فرهنگی، برگزاری آئیین ها و جشنواره ها، مستندنگاری از بناهای تاریخی و فرهنگی، نقش اساسی ایفا خواهد کرد.



مدیر کل میراث فرهنگی تهران با اظهار اینکه: امور ملی اراده و عزم ملی می طلبد تاکید کرد: میراث و ابنیه فرهنگی پایتخت تنها با ترویج حس تعلق خاطر شهروندان به منطقه و محله خود و مشارکت آنها برای ماندگاری هویت فرهنگی و تمدنی تهران رقم خواهد خورد

خسروآبادی خاطرنشان کرد: نهاد های مدنی به دلیل خاستگاه مردمی قدرت بسیار بالایی در امور فرهنگی و اجتماعی ایفاد می کنند، که می توان از این قدرت همسو با اهداف اداره کل میراث فرهنگی استان بهره برد

وی خطاب به حاضرین در همایش جشن تیرگان گفت : حفظ آئین های ملی در طول تاریخ دلیل مردمی بودن آن است، اگر این آئین ها با بودجه و اعتبار دولت ها برگزار می شد قطعا همه آنها به دست فراموشی سپرده می شد.

آئین بزرگداشت جشن تیرگان به منظور معرفی آداب و رسوم این جشن ملی توسط شبکه سمن های میراثی استان تهران و انجمن فرهنگی افراز از ساعت ۱۸ الی ۲۰ با سخنرانی در خصوص مراسم باران خواهی و دعای باران در سالن اجتماعات سازمان میراث فرهنگی برگزار شد.