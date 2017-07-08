وحدت لازمه توسعه اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی ظهر شنبه در همایش «انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایت اسناد ساواک» با حضور وزیر اطلاعات در تالار حافظ دانشگاه آزاد اسلامی کرمان اظهار داشت: رونمایی از کتابهای انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایت اسناد ساواک برای تاریخ نگاران و دانشگاهیان اسناد خوبی است و می تواند نقش واقعی همه کسانی که در دوران قبل از انقلاب در استان کرمان تلاش کردند را نشان بدهد.

رزم حسینی با اشاره به اینکه استان کرمان به دلیل داشتن مردم سخت کوش و نجیب، محل پرورش بزرگان زیادی از شعرا، هنرمندان، ادیبان، فقهای عالی مقام و شخصیت های بی نظیری است، بیان کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی شناسنامه انقلاب اسلامی بود و آیت الله صالحی نقش ویژه ای در انقلاب اسلامی داشت.

استاتدار کرمان گفت: همچین آیت الله جعفری نماینده ولی فقیه در استان کرمان محور وحدت هستند.

رزم حسینی با اشاره به اینکه در حوزه امنیت ملی امروز امنیت پایداری توسط دستگاه های امنیتی ایجاد شده است، افزود: امروزه امنیت کشور ما بی نظیر است و دامنه نفوذ امنیت ما کیلومترها به فراتر از مرزها رفته و نقش بی بدیل سردار سرافراز کرمانی سردار سلیمانی در این زمینه انکارناپذیر است.

وی بیان داشت: در حوزه اقتصادی نتوانسته ایم کارآیی و کارآمدی نظام را آنطور که شایسته انقلاب هست نشان دهیم، وحدت سیاسی در کشور لازمه تحقق این هدف است زیرا با اختلاف و نزاع نمی توان امور اقتصادی کشور را پیش برد.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه در دولت یازدهم استان کرمان با کمترین حاشیه سیاسی به سمت توسعه و اجرای اقتصاد مقاومتی حرکت کرده است، گفت: اگر بخواهیم کارآمدی نظام را ثابت کنیم و نسل جوان را وفادار به انقلاب اسلامی نگه داریم، چاره ای جز اثبات کارآمدی نظام در حوزه اقتصادی نداریم.

رزم حسینی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری کاهش آسیب های اجتماعی است، افزود: نمی توانیم قبول کنیم که جمعیت زندان های ما از اول انقلاب تا کنون چندین برابر شده باشد.