تور اروپایی جمعی از علمای اسلامی در مخالفت با تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، ده ها نفر از رهبران مسلمان به همراه نمایندگانی از دیگر ادیان آسمانی با سوار شدن بر اتوبوسی که سفر خود را از مقصد «شانزه لیزه» پاریس آغاز کرد، راهی شهرهایی از اروپا شدند که در سال های گذشته صحنه حوادث تروریستی بوده اند.

این سفر که در آن امامان جماعت از کشورهایی چون فرانسه، بلژیک، انگلستان و تونس حضور دارند، با بازدید از محل قتل پلیس فرانسوی که در حادثه تروریستی آوریل کشته شد، آغاز می شود و با رفتن به برلین و دیدار احتمالی با «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان و سپس بازدید از بروکسل ادامه می یابد.

مقصد نهایی این سفر که در تاریخ ۱۴ جولای پایان می یابد، شهر «نیس» فرانسه است که یک سال پیش در چنین تاریخی شاهد حمله یک دستگاه کامیون به شهروندان عادی بود.

این سفر با انگیزه ادای احترام به قربانیان حوادث تروریستی و به نشانه مخالفت پیروان دین اسلام با خشونت و ترور صورت می گیرد.

حرکت اتوبوس با ۳۰ مسافر آغاز شد حال آنکه انتظار می رود تا پایان سفر تعداد آنها به ۶۰ نفر افزایش یابد.