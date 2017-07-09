به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصوری صبح یکشنبه در نشست بررسی روند پیشرفت پروژه بزرگ آبرسانی جم که با حضور مدیران نفت و آب کشور و استان، فرماندار جم و نیز پیمانکاران پروژه برگزار شد گفت: در پرداخت مطالبات پیمانکاران پروژه آبرسانی جم بهروز هستیم و انتظار داریم پیمانکاران پروژه با جدیت و سرعت بیشتری کار را انجام دهند.
وی اجرای پروژه آبرسانی جم را از دغدغه های استان برشمرد و افزود: این پروژه مهم با حمایتهای وزارت نفت از رکود سالیان گذشته خارج شده و از پیشرفت خوبی برخوردار است که امیدواریم تا پایان سال جاری شاهد بهرهبرداری از فاز اول طرح به میزان ۱۰ هزار مترمکعب باشیم.
نصوری با بیان اینکه ضعف پیمانکار و برخی مشکلات در تملک اراضی برنامه پیشبینی شده در اتمام فاز اول را با اندکی تاخیر مواجه ساخت افزود: پیمانکاران باید با حساسیت و جدیت بیشتری پیگیر اجرای بخشهای مختلف طرح آبرسانی جم باشد.
وی با تاکید بر اینکه شتاب بیشتر پروژه، مشکلات آب جم را در زمان کوتاهتری حل خواهد کرد تصریح کرد: وزارت نفت در تامین اعتبار پروژه همراهی بسیار خوبی دارد و پرداخت مطالبات پیمانکاران هم بروز شده است.
مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر اضافه کرد: امیدواریم با جدیت و دغدغهای که وجود دارد این پروژه مهم در کوتاه ترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
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