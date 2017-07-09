آموزش و پرورش کشور همگام با ادبیات کودک نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه صبح و گفت وگو با موضوع روز ادبیات کودک و در ارتباط تلفنی با عبدالعظیم فریدون رئیس مجمع ناشران کودک و نوجوان و افسون امینی شاعر و نویسنده کودکان و کارشناس ادبی کودک و نوجوان، از آنتن رادیوگفتگو پخش شد.

افسون امینی در آغاز با بیان اینکه آنچه به کودکان داده می شود، تاثیر زیادی روی آینده یک کشور دارد، گفت: در جامعه ای زندگی می کنیم که کودکان بیشترین تاثیر و آموزش را از آموزش و پرورش می گیرند. جدا از دیگر امکانات آموزشی و همچنین خانواده ها، کودکان از دوران دبستان و حتی برخی از آنها از دوران مهدهای کودک بیشترین ارتباط را با آموزش و پرورش پیدا می کنند و از آن تغذیه می کنند.

این کارشناس ادبی کودک و نوجوان در ادامه گفت: آموزش و پرورش کشور همگام با ادبیات خارج از آموزش و پرورش نیست یعنی یکسان رشد نکردند و حتی در یک جهت و همسو نیز نیستند و در نتیجه نسبت به تغذیه فکری که از طریق کتاب ها به ویژه کتاب های درسی به بچه ها می رسد، خوشبین و امیدوار نیستم.

این شاعر و نویسنده کودکان با اشاره به ورود فناوری در دنیای کودکان، ادامه داد: با فناوری مخالف نیستم و معتقد هم نیستم در اختیار قرار دادن فناوری برای بچه ها حتما آثار سوء دارد اما متاسفانه مانند هر چیز دیگری وقتی فناوری را وارد کشور می کنیم، فرهنگ استفاده از آن را وارد کشور نمی کنیم و یا فرهنگ آن به ما آسیب می رساند.

در ادامه عبدالعظیم فریدون با اشاره به اینکه ادبیات کودک در دو دهه اخیر رو به افول بوده، گفت: دوره شکوفایی ادبیات کودک را باید در دهه ۶۰ و ۷۰ دانست. البته دلیل کم شدن مطالعه در سنین کودکی و حتی بزرگسالی، عدم سیاست گذاری در بخش فرهنگ و مطالعه است.

وی یکی از دلایل عدم تمایل کودکان به مطالعه را آموزش و پرورش دانست و گفت: اگر ریشه ای تر به موضوع نگاه کنیم، می بینیم مرکزی که باید استراتژی و راهبردهای فرهنگی کشور را تعیین کند، متاسفانه یا وجود ندارد یا نسبت به موضوعات بی توجه است.

رئیس مجمع ناشران کودک و نوجوان گفت: در کشور مراکز متعدد فرهنگی وجود دارد که خروجی آنها خیلی مناسب نیست. نیازمند این هستیم که مدیران فرهنگی کشور، یک راهبرد فرهنگی طراحی کنند و ماموریت های این مراکز متعدد را به گونه ای مشخص کنند که حرکت های موازی و خنثی کننده ایجاد نشود.