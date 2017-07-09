تعلل در تکمیل طرح بزرگ آبرسانی جم غیر قابل پذیرش است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن امیریان صبح یکشنبه در نشست بررسی روند پیشرفت پروژه بزرگ آبرسانی جم که با حضور مدیران نفت و آب کشور و استان، فرماندار جم و نیز پیمانکاران پروژه برگزار شد اظهار داشت: تعلل در تکمیل طرح بزرگ آبرسانی جم با توجه به شرایط بحران آب منطقه غیر قابل پذیرش است.

وی افزود: جنوب استان بوشهر، قطب صنعت و اقتصاد کشور است و انصاف نیست مردم شهرستان جم و کاربران صنعت نفت برای تامین آب شرب با مشکلات شدید مواجه باشند.

امیریان اظهار داشت: مشکل آب قطب اقتصاد کشور باید با فوریت و جدیت رفع شود و در این زمینه همه مسئولان باید نهایت تلاش خود را به کار گیرند.

وی تصریح کرد: اعتبار لازم برای اجرای پروژه تامین شده و هیچ توجیهی برای تعلل در اجرا و عقب ماندن پیمانکاران از برنامه زمان بندی وجود ندارد.

مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز با انتقاد از برخی پیمانکاران پروژه که از برنامه زمان بندی تعریف شده عقب تر هستند تاکید کرد: هر پیمانکاری که توان و اراده اجرای دقیق و به موقع تعهدات را ندارد کنار گذاشته شود تا مردم به خاطر تعلل‌ها بیش از این به سختی نیفتند.

امیریان از برگزاری جلسات مستمر بررسی وضعیت اجرای پروژه آبرسانی جم خبر داد و گفت: هر دو هفته یکبار جلساتی به صورت مستمر در منطقه و تهران برای رصد موضوع و رفع مشکلات برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه وزارت نفت برای تامین آب سیار شهرک‌های نفت و گاز در جم سالیانه ۴۰ میلیارد تومان هزینه متحمل می‌شود خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه هم اولویت مردم شهرستان جم و هم اولویت وزارت نفت است و با جدیت تکمیل طرح را دنبال می‌کنیم.

امیریان با ابراز رضایت نسبت به روند اجرای پروژه آبخیزداری جم، اضافه کرد: امیدواریم طرح بزرگ آبرسانی جم نیز با جدیت و حساسیت ویژه مسئولان در کمترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.