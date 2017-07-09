مرگ آهو در کیسه شکارچی متخلف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، حسین هراتی اظهار کرد: محیط بانان این اداره در حاشیه شمال مرکزی میاندشت در حال گشت زنی بودند که متوجه موتورسیکلتی شدند که درحال فرار بود.

وی با بیان اینکه این شکارچی آهویی را زنده گیری کرده بود، گفت: با تعقیب و گریز محیط بانان، این شکارچی آهو را که در داخل کیسه گذاشته بود؛ به درون جوی آب پرتاب و به سمت جاجرم فرار کرد.

هراتی با بیان اینکه این آهو به همین علت خفه شد، افزود: محیط بانان محل اختفای شکارچی را شناسایی کردند و با هماهنگی قاضی کشیک شکارچی متخلف دستگیر شد.

پناهگاه حیات وحش میاندشت و پارک ملی ضامن آهو یکی از پویاترین زیستگاه های یوزپلنگ در کشور است که در سال های گذشته تعدادی از این حیوان تصویربرداری شده است.

بقای این گونه با ارزش در این منطقه وابستگی بسیار زیادی به جمعیت آهو دارد و شکار غیرمجاز در این منطقه می تواند نسل این گربه سان با ارزش را با خطر جدی مواجه کند.

در سال های اخیر با تلاش محیطبانان اداره حفاظت محیط زیست جاجرم و همکاری اداره کل محیط زیست خراسان شمالی و پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی اقدامات آموزشی مناسبی برای جوامع محلی اطراف این زیستگاه منحصر به فرد انجام شده که نتیجه آن افزایش جمعیت آهو و رشد زادآوری یوزپلنگ در این منطقه بوده است.

کارشناسان اداره کل محیط زیست خراسان شمالی بر این باورند که خروج آهو از این منطقه به علت وجود مزارع کشاورزی فراوان و مستعد در اطراف این زیستگاه و به دنبال آن شکار غیر مجاز توسط افراد سودجو به دلیل گستردگی منطقه و کمبود محیط بان و نبود امکانات متناسب برای مقابله با شکارچیان از مهم ترین مشکلاتی است که که کار حفاظت در این منطقه را با چالش مواجه کرده است.

مرکز شهرستان جاجرم در ۱۵۰ کیلومتری جنوب بجنورد واقع است.