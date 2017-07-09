بیانیه معاون میراث فرهنگی درباره ثبت جهانی یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طی گفت وگویی اعلام کرد در جریان چهل و یکمین اجلاس کمیته میراث جهانی که در شهر کراکف لهستان در حال برگزاری است، امروز یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶، شهر تاریخی یزد با اجماع اعضای کمیته مزبور به در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. این اولین بار است که کشورمان توانسته است یک شهر تاریخی را به ثبت جهانی برساند.

وی افزود: این موفقیت بزرگ پس از رایزنی ها، مذاکرات و گفتگوهای کارشناسی گسترده ی چند روز اخیر در صحن اجلاس کمیته میراث جهانی به دست آمد و هیات اعزامی کشورمان توانست کلیه اعضای کمیته ی مزبور را درخصوص اهمیت و ارزش منحصر بفرد جهانی مجموعه تاریخی شهر یزد متقاعد کرده و نظر موافق همه اعضای کمیته را درخصوص ثبت جهانی این مجموعه ارزشمند تاریخی جلب کند.

طالبیان در ادامه افزود: در پی تلاش های به عمل آمده و براساس توافق انجام شده در جریان رایزنی ها و مذاکرات فشرده ی انجام شده، بعد از ظهر روز شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۶ ابتدا سفیر و نماینده دائم کشور آذربایجان در یونسکو اصلاحیه ی پیش نویس قطعنامه مربوط به یزد مطرح کرد و بر ضرورت ثبت جهانی این شهر تاریخی تاکید کرد. این اصلاحیه، توسط چهار کشور آذربایجان، کویت، قزاقستان و ترکیه به دبیرخانه کمیته میراث جهانی پیشنهاد شده بود.

به گفته ی طالبیان، در ادامه کشورهای کویت، ویتنام، ترکیه و تونس در حمایت از پرونده ی کشورمان صحبت کردند و طی سخنانی با تاکید بر زنده بودن شهر تاریخی یزد، منحصر بفرد بودن آن به لحاظ ارزش جهانی، منظر استثنایی شهر، نمونه بودن شهر تاریخی یزد به لحاظ توسعه ی پایدار، استدلالات علمی، مستدل و منطقی هیات جمهوری اسلامی ایران در تبیین کلیه ابعاد مورد نظر ایکوموس و استحقاق شهر تاریخی یزد برای ثبت جهانی، حمایت خود را از اصلاحیه ارائه شده اعلام کردند. با توجه به اتمام وقت اجلاس و نظر به اینکه تعداد کشورهای حمایت کننده از پرونده ی کشورمان زیاد بود و همه آنها نیز بر ارائه سخنرانی در حمایت از پرونده ی ایران تاکید داشتند، بنا به پیشنهاد رئیس لهستانی جلسه مقرر شد ادامه جلسه به روز بعد یعنی یکشنبه ۱۸ تیر موکول شود.

در جلسه روز یکشنبه نیز کشورهای لبنان، کرواسی، پرتغال، قزاقستان، زیمبابوه، اندونزی، کوبا، بورکینافاسو، فیلیپین، کره جنوبی و پرو درخواست وقت برای حمایت کردند که رئیس جلسه تصریح کرد چون هیچ کشوری مخالف نیست و فهرست کشورهای درخواست کننده ی سخنرانی برای حمایت بسیار طولانی است لذا بهتر است مستقیم به بررسی اصلاحیه تصویب قطعنامه ی مربوط به یزد برویم. بدین ترتیب تعداد کشورهایی که در حمایت از پرونده ی شهر تاریخی یزد اعلام آمادگی کردند به رقم بی سابقه ۱۵ کشور رسید و نهایتا پرونده کشورمان بدون هیچ مخالفتی و با اجماع کلیه اعضای کمیته میراث جهانی به تصویب رسید و در فهرست میراث جهانی ثبت شد.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشورمان این موفقیت بزرگ را حاصل تلاش شبانه روزی و خستگی ناپذیر همه ی دست اندرکاران ذیربط در سطوح مختلف دانست و آن را به مردم کشورمان تبریک گفت.

طالبیان در ادامه یادآور شد: چهل و یکمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو از تاریخ ۱۱ لغایت ۲۱ تیرماه سال جاری در شهر کراکف لهستان در حال برگزاری است و این کمیته دارای ۲۱ عضو از میان کشورهای عضو کنوانسیون ۱۹۷۲ میراث جهانی است که برای یک دوره ی چهار ساله توسط اجلاس مجمع عمومی کنوانسیون مزبور انتخاب می شوند. در حال حاضر کشورهای آنگولا، آذربایجان، بورکینافاسو، کرواسی، کوبا، اندونزی، جامائیکا، قزاقستان، کویت، لبنان، پرو، فیلیپین، فنلاند، لهستان، پرتغال، کره جنوبی، تونس، ترکیه، تانزانیا، ویتنام و زیمبابوه ۲۱ عضو اصلی این کمیته را تشکیل می دهند.

محمدحسن طالبیان به عنوان رئیس هیات ایرانی شرکت کننده در اجلاس پس از تصویب شهر تاریخی یزد سخنانی را ایراد کرد که مورد تشویق و تحسین حضار قرار گرفت. وی در این سخنرانی ضمن تقدیر از تصمیم بجای کمیته میراث جهانی و اعضای این کمیته که پرونده ی ایران را به دقت و با حوصله مورد بررسی قرار دادند و از ثبت آن در فهرست میراث جهانی حمایت قاطعی به عمل آوردند و نیز تشکر از دولت و مردم کشور لهستان به عنوان میزبان اجلاس تصریح کرد شهر تاریخی یزد و شرایط کم نظیر آن، حاصل تلاش خستگی ناپذیر مردم سخت کوش کویر در طول تاریخ است. آنان برای فائق آمدن بر شرایط سخت طبیعی و آب و هوای خشک کویری آن دیار دست به ابتکارات بسیاری زدند که حاصل این ابتکارات و خلاقیت ها، ایجاد شاهکارهای معماری و سازه های باشکوه در این شهر تاریخی است. در میان این خلاقیت ها و ابتکارات می توان به ساخت قنات ها، بادگیرها، گودال باغچه ها، ساباط ها، گذرها آب انبارها و بسیاری دیگر از عناصر معماری سنتی ایرانی اشاره کرد.

طالبیان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت مردم یزد آب را از دل کویر مرکزی ایران بیرون کشیدند و آن را با خاک مخلوط نمودند و با استفاده خلاقانه از آن توانستند سازه های خشتی و گلی بی نظیری را بسازند و آن را به شکل بسیار زیبایی با کاشی های فیروزه ای در زمینه ی کاهگلی تزئین نمایند. این معماری و نماسازی بی نظیر را می توان در ساخت مدارس، حمام ها، گنبدها، مناره ها، مساجد و دیگر سازه های شهر تاریخی یزد مشاهده کرد.

طالبیان همچنین تاکید کرد که هرچند یزد به عنوان یکی از کانون ها و قطب های هنر شناخته می شود در عین حال ساکنین یزد در هنر زیستن مهارت بسیاری داشته و از طریق تعامل با محیط کویری توانسته اند به مهارت های بالایی دست یابند.

طالبیان یزد را یکی از نمادهای صلح بشری دانست. ساکنین این شهر همواره به پیروان ادیان الهی احترام گذاشته و با تحمل، صبر و بردباری که خصیصه ی مردمان کویر است با آنها در همزیستی و تعامل بوده اند.

هیات اعزامی کشورمان به ریاست احمد جلالی سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد یونسکو، محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی و با حضور رسول وطن دوست و سید هادی احمدی روئینی مشاورین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نیز علی حاجیلاری نماینده وزارت امور خارجه در این اجلاس شرکت کرده است محمدرضا سید حسینی معاون عمرانی استاندار یزد نیز در روز تصویب پرونده کشورمان به نمایندگی از مردم یزد در اجلاس حضور یافت.