استاد دانشگاه شریف برگزیده انجمن مهندسان مکانیک کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، محمدتقی احمدیان استاد دانشکده مهندسی مکانیک و رئیس پژوهشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی شریف است.

وی با ثبت بیش از ۱۲۵ مقاله در ژورنال های معتبر بین المللی و ارائه بیش از ۱۵۰ مقاله در کنفرانس های بین المللی موفق به کسب عنوان استاد برجسته کشور در رشته مهندسی مکانیک شد.

وی در سال ۱۹۸۶ میلادی مدرک دکتری خود را در رشته مهندسی مکانیک و در سال ۱۹۸۰ مدرک دکتری فیزیک خود را از دانشگاه کانزاس امریکا دریافت کرد. پس از چند سال تدریس در دانشگاه های امریکایی در سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۸سال شمسی) به دانشگاه صنعتی شریف پیوست و در این مدت دروسی همچون ارتعاشات، ارتعاشات خطی و غیر خطی در سطوح مختلف و دینامیک را تدریس کرده است.

این استاد دانشگاه صنعتی شریف بر اساس گزارش تامسون رویترز در چند سال گذشته جزو یک درصد دانشمندان برتر جهان بوده است.