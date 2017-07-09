مصرف برق در سه ماهه اول سال جاری رشد ۱۰.۱۷ درصدی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، داوود راهزادی بعدازظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه خط دو مداره شهرستان گچساران افزود: مصرف برق در استان به اوج خود رسیده است و میزان مصرف برق در روز هفدهم تیرماه امسال بیشترین میزان خود را داشته است.

وی بیان داشت: میزان برق مصرف شده در سه ماهه اول سال جاری در استان ۴۹۷ هزار و ۵۸۹ مگاوات ساعت بود که این میزان در سال گذشته ۴۵۱ هزار و ۶۶۷ مگاوات ساعت بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی استان تصریح کرد: بالاترین میزان مصرف برق در روز گذشته در ساعت ۱۴ و با ۳۹۶ مگاوات ساعت بوده که این میزان مصرف نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۰ درصدی را نشان می دهد.

راهزادی تغییر در الگوی مصرف، افزایش تعداد مشترکین برق و گرمای زودرس را از مهمترین دلایل افزایش مصرف برق در سه ماهه اول سال جاری عنوان کرد.