وزیر نیرو از تصفیه خانه آب شماره دو اهواز بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب دشت بزرگی مدیر تصفیه خانه آب شماره دو اهواز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تصفیه خانه در دو فاز طراحی شده و در فاز اول که سال ۱۳۵۷ بود ۱۲ فیلتر در این تصفیه خانه تجهیز شد چون سطح شهر اهواز در حالت جنگی به سر می برد آب را به صورت ته نشین تصفیه و در شهر توزیع می کردند.

وی افزود: در سال ۱۳۶۱ به دلیل رشد جمعیت اهواز شروع به طراحی فاز دو این تصفیه خانه کردند و در سال ۶۵ فاز دوم کاملا به بهره برداری رسید که حدودا سه چهارم آب اهواز را تأمین می کرد.

دشت بزرگی بیان کرد: در حال حاضر نیز بالغ بر ۷۵ درصد از آب اهواز را تأمین می کند. همچنین کارشناسان فنی این تصفیه خانه به صورت سه شیفت مشغول خدمت رسانی به مردم اهواز هستند.

مدیر تصفیه خانه آب شماره دو اهواز عنوان کرد: آب خام به وسیله هشت پمپ سانتریفیوژ که دبی هر پمپ چهار هزار و ۱۲۵ است، به وسیله خط انتقال یک هزار و ۴۰۰ به مسافت دو کیلومتر وارد تصفیه خانه می شود.

دشت بزرگ ادامه داد: در آب تصفیه پس از ته نشینی به وسیله ۶ پمپ سانتریفیوژ وارد شبکه توزیع آبرسانی می شود که دبی هر کدام از این پمپ ها سه هزار و ۱۲۵ است.