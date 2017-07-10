به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین خسروپناه سال‌هاست که درباره تاریخ معاصر ایران پژوهش می‌کند و حاصل کارهایش در شکل کتاب و مقاله منتشر شده است که به برخی از آنها اشاره می‌کنم.

سازمان افسران حزب توده ایران (۱۳۲۳-۱۳۳۳)، تهران: شیرازه، ۱۳۷۸، هدف‌ها و مبارزه زن ایرانی از انقلاب مشروطه تا سلطنت پهلوی، تهران: پیام امروز، ۱۳۸۱، سازمان افسران حزب توده ایران از درون و درباره سازمان درجه‌داران حزب توده ایران، محمدحسین خسروپناه، تهران: پیام امروز، ۱۳۸۳، تجربه‌ای از همگرایی زنان آسیایی: کنگره نسوان شرق، تهران، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۳۸۵، فرقه عدالت ایران از جنوب قفقاز تا شمال خراسان ۱۹۲۰ - ۱۹۱۷، محمدحسین خسروپناه، الیور باست، تهران: شیرازه، پردیس دانش، ۱۳۸۸، نقش ارامنه در سوسیال دموکراسی ایران (۱۹۰۵-۱۹۱۱)، خسرو شاکری، آرشاویر چلنگریان، تیگران درویش، محمدحسین خسروپناه (به اهتمام)، تهران: شیرازه، پردیس دانش، ۱۳۸۸ و شبهای شاعران و نویسندگان ایران (انستیتو گوته تهران: ۱۸ – ۲۷ مهر ۱۳۵۶)، تهران: پیام امروز، ۱۳۹۶، از جمله کتابهای خسروپناه است.

این نشست با همکاری مجله بخارا ساعت نه و نیم صبح پنج‌شنبه بیست و دوم تیر ماه در باغ بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار واقع در خیابان ولی‌عصر، سه راه زعفرانیه، خیابان عارف‌نسب، پلاک دوازده، برگزار می‌شود.