کارگروه مشترک میان جامعه هتلداران و معاونت گردشگری تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مرتضی رحمانی موحد در نشست هم اندیشی با هیات مدیره جامعه هتلداران و ارزیابان استانداردسازی استان های کشور که در محل معاونت گردشگری برگزار شد؛ گفت: با توجه به اهمیت فرآیند استانداردسازی واحدهای اقامتی و ارتقای سطح خدمات، دستیابی به افزایش سرعت امور، کاهش دغدغه ها و حرکت به سوی نقطه مطلوب ارزیابی و درجه بندی واحدهای اقامتی، همواره جزو اولویت های اجرایی این حوزه قرار دارد.

وی افزود: بر همین اساس با هدف تدوین سیاست های سه عنصر ساختار، ضوابط و فرآیند ارزیابی و درجه بندی هتل ها، کارگروهی مشترک بین جامعه هتلداران، ارزیابان هتل ها و معاونت گردشگری تشکیل می شود.

رحمانی موحد همچنین با بیان اینکه نیاز است هتلداران کشور بیش از پیش توانمند شوند؛ اظهار کرد: یافتن بهترین راه، اجرا و اداره کار و نیز به کارگیری نظام خودارزیابی می تواند ضمن ایجاد رقابت در افزایش ضریب اشغال واحدها و نیز افزایش میزان رضایتمندی مسافران موثر واقع شود.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه کیفیت خدمات با مفروضات ثابت به معنای ضوابط، قوانین و دستور العمل های بالادستی و متغیرهایی متناسب با شرایط جاری و واقعیتها رو به رو هستیم که برای ایجاد تناسب مطلوب و رفع چالش های احتمالی می توان با واگذاری امور تخصصی و حرفه ای به جامعه هتلداران در تسریع روند ارتقا کیفیت خدمات موثرترعمل کرد.

رحمانی موحد در ادامه هتلداری را قدیمی ترین حلقه زنجیره گردشگری نامید و گفت: قرار گرفتن این شاخه در رده صنعت نمایانگر ویژگی های متمایز هتلداری به شمار می آید که متاسفانه روند بلوغ و توسعه آن در ایران با کندی همراه بوده است.

وی افزود: ضمن پذیرش شرایط موجود می توان با پرهیز از نقد امکانات حال حاضر و عدم مقایسه دائمی آن با صنعت موفق هتلداری در کشورهای پیشرفته، راهکاری جمعی برای افزایش کیفیت خدمات هتل های کشور و در پی آن افزایش ضریب اشغال و درآمدزایی واحدهای مربوطه در نظر گرفت.

رحمانی موحد همچنین کیفیت خدمات گردشگری را نمادی از اندرون کشورها و درجه بندی کیفیت خدمات را تکلیفی حاکمیتی خواند و تصریح کرد: وقتی گردشگران از حلقه های صنعت گردشگری همانند هتل ها، حمل و نقل و ... استفاده می کنند؛ میزان رضایتمندی خود را به کشور مربوطه، فرهنگ و مهمان نوازی عمومی و در نهایت حاکمیت آن نسبت می دهند؛ در نتیجه نوع خدمات این حوزه و کسب رضایتمندی مشتری از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است.

معاون گردشگری بر بهره برداری از تجربیات، انباشت دانش و جایگاه حقوقی موجود میان فعالان تخصصی این حوزه و جامعه هتلداران و همچنین تعریف فرآیند ارتباط و کسب مشاوره در زمینه استانداردسازی تاکید کرد.